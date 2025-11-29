sábado 29 de noviembre 2025

Juicio por mala praxis

Obstetras de San Juan en alerta: fuertes comunicados a una semana de la sentencia a Daniela Saldívar

La Asociación de Obstetricia y Ginecología de San Juan cuestionó el impacto del fallo y pidió reforzar los marcos de protección profesional tras la condena por homicidio culposo. Por otra parte colegas de Saldivar y una reconocida institución privada donde se desempeña, emitieron sus posturas y comunicados. Mirá.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

casi una semana de la condena a la obstetra sanjuanina Daniela Saldívar por homicidio culposo, la Asociación de Obstetricia y Ginecología de San Juan (ASOG) hizo público un comunicado institucional en el que expresa su “profunda preocupación” por el impacto del fallo en la práctica médica y en toda la comunidad profesional.

tribunales: asi se vivio la previa de la sentencia de la medica acusada de mala praxis
Este miércoles

Tribunales: así se vivió la previa de la sentencia de la médica acusada de mala praxis
temporal en valle fertil: destruyo mas de 50 postes y montan generadores para volver a dar luz
Relevamiento y precaución

Temporal en Valle Fértil: destruyó más de 50 postes y montan generadores para volver a dar luz

Saldívar fue sentenciada el pasado 26 de noviembre a un año de prisión en suspenso y cinco años de inhabilitación para ejercer la medicina, luego de que un parto humanizado que asistía se complicara y derivara en la muerte del bebé días después. El caso continúa generando fuertes repercusiones en el sector de la salud.

image

En su pronunciamiento, la institución subrayó que cualquier situación vinculada al accionar médico debe analizarse “con objetividad y seriedad técnica”. En ese sentido, remarcaron:

“La evaluación de cualquier actuación médica debe realizarse con objetividad, seriedad técnica y pleno respeto a los procedimientos, evitando valoraciones parciales que no reflejan la complejidad real del trabajo asistencial”. “La evaluación de cualquier actuación médica debe realizarse con objetividad, seriedad técnica y pleno respeto a los procedimientos, evitando valoraciones parciales que no reflejan la complejidad real del trabajo asistencial”.

La ASOG recordó que ginecología y obstetricia son áreas donde los escenarios clínicos suelen ser “dinámicos, urgentes y muchas veces imprevisibles”, y que las decisiones se toman “bajo estándares científicos, priorizando siempre la salud del paciente y la preservación de la vida”. Por eso, sostuvieron que evaluar un acto médico sin considerar su contexto integral genera “una inquietud legítima” en los profesionales.

“La evaluación del acto médico fuera de su contexto clínico integral subraya la necesidad de fortalecer marcos institucionales que aseguren claridad, previsibilidad y resguardo”, advirtieron.

En esa línea, la entidad solicitó formalmente al Ministerio de Salud avanzar en medidas de protección al desempeño médico.

“Solicitamos profundizar los protocolos, fortalecer los mecanismos de apoyo institucional y consolidar entornos de trabajo que garanticen un ejercicio responsable y protegido, en beneficio tanto de los profesionales como de la comunidad a la que atendemos”, expresaron.

image

Sobre el final, la organización pidió prudencia social y mediática frente a un caso que aún conmociona al ámbito sanitario.

“Convocamos a la sociedad y a los medios a sostener un clima de respeto, prudencia y responsabilidad, evitando conclusiones prematuras que puedan dañar injustificadamente a las personas y debilitar la confianza en el sistema”, remarcaron.

Por otor lado, el Sanatorio Argentino también se sumó a la publicación de un comunicado de apoyo, una semana despues de la sentencia judicial:

Si bien la institución expresó su “respeto y empatía” hacia la familia del bebé fallecido, también subrayó que la profesional condenada cuenta con “una trayectoria marcada por la calidad humana, la ética, una formación científica sólida y un compromiso ejemplar con sus pacientes”.

El comunicado remarca que “la medicina no es una disciplina exacta, sino una práctica que se desarrolla en contextos clínicos complejos y muchas veces urgentes, donde cada decisión busca priorizar la vida y la salud”. En esa línea, la entidad insistió en que cualquier análisis sobre un acto médico debe realizarse “con objetividad, rigor técnico y absoluto respeto por el debido proceso”.

