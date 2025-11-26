miércoles 26 de noviembre 2025

Juicio por mala praxis

"¿Eso vale la vida de mi hijo?": la desgarradora reacción de la mujer que perdió a su bebé en el parto por el que condenaron a Saldívar

Nadia Barrionuevo se mostró destrozada tras la condena a la médica Daniela Saldívar que solo recibió 1 año de prisión en suspenso. Mirá el video.

Por Redacción Tiempo de San Juan
WhatsApp Image 2025-11-26 at 20.26.31
WhatsApp Image 2025-11-26 at 20.26.32

Este miércoles fue condenada la médica Daniela Saldívar, obstetra que en 2021 asistió el parto de Nadia Barrionuevo en el Hospital Rawson y que terminó con el bebé muerto. Investigada por una negligencia, finalmente el juez de Garantías, Alberto Caballero, la condenó 1 año de prisión en suspenso y 5 años de inhabilitación para ejercer la medicina.

WhatsApp Image 2025-11-26 at 20.26.32

El castigo no fue suficiente para Barrionuevo que, al salir de Tribunales, se desplomó ante la prensa y se mostró muy molesta por la condena. El fiscal Francisco Micheltorena, había pedido 3 años y 6 meses de prisión y 10 de inhabilitación para ejercer.

"Para mí es poco. ¿Eso vale la muerte de mi hijo?, no valemos nada", dijo ante los periodistas que la esperaban para entrevistarla.

Barrionuevo se mostró conmovida, dijo estar muy triste y cerró: "Mi hijo vale mucho más que eso. Ya no va a tener la posiblidad de estar con su mamá que lo esperó tanto".

Mirá el video:

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/tiempodesanjuan/status/1993831337648902259&partner=&hide_thread=false

De parte de la médica Daniela Verónica Saldivar, nadie quiso dar declaracines a la prensa e, inclusive, sus familiares agredieron al equipo de Tiempo de San Juan, argumentaron que siempre se le dio voz a la víctima y no a la acusada.

WhatsApp Image 2025-11-26 at 20.47.50
En el centro Sald&iacute;var llorando tras recibir una condena m&aacute;s leve. A la izquierda, la mujer que agredi&oacute; a Tiempo de San Juan.&nbsp;

En el centro Saldívar llorando tras recibir una condena más leve. A la izquierda, la mujer que agredió a Tiempo de San Juan.

