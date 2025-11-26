"¿Eso vale la vida de mi hijo?": la desgarradora reacción de la mujer que perdió a su bebé en el parto por el que condenaron a Saldívar

Este miércoles fue condenada la médica Daniela Saldívar, obstetra que en 2021 asistió el parto de Nadia Barrionuevo en el Hospital Rawson y que terminó con el bebé muerto. Investigada por una negligencia, finalmente el juez de Garantías, Alberto Caballero, la condenó 1 año de prisión en suspenso y 5 años de inhabilitación para ejercer la medicina.

Últimas palabras Habló la médica condenada por provocar la muerte de un bebé en el parto: "Intenté darle las mejores oportunidades"

Veredicto en Tribunales Condenaron a la médica que causó la muerte de un bebé en un parto en el hospital Rawson, pero no irá presa

El castigo no fue suficiente para Barrionuevo que, al salir de Tribunales, se desplomó ante la prensa y se mostró muy molesta por la condena. El fiscal Francisco Micheltorena, había pedido 3 años y 6 meses de prisión y 10 de inhabilitación para ejercer.

"Para mí es poco. ¿Eso vale la muerte de mi hijo?, no valemos nada", dijo ante los periodistas que la esperaban para entrevistarla.

Barrionuevo se mostró conmovida, dijo estar muy triste y cerró: "Mi hijo vale mucho más que eso. Ya no va a tener la posiblidad de estar con su mamá que lo esperó tanto".

Mirá el video:

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/tiempodesanjuan/status/1993831337648902259&partner=&hide_thread=false Nadia Barrionuevo rompió en llanto tras la condena a la médica Daniela Saldívar. pic.twitter.com/kHR7w7bWcL — Tiempo de San Juan (@tiempodesanjuan) November 26, 2025

De parte de la médica Daniela Verónica Saldivar, nadie quiso dar declaracines a la prensa e, inclusive, sus familiares agredieron al equipo de Tiempo de San Juan, argumentaron que siempre se le dio voz a la víctima y no a la acusada.