miércoles 3 de diciembre 2025

Presunta mala praxis

Conmoción por la muerte de una nena de 11 años: su familia apunta a una mala praxis

Una grave denuncia se conoció este miércoles tras la muerte de Alma Uliarte Alfaro, quien ingresó al nosocomio y falleció horas después.

Por Juan Ortiz
hospital rawson.jpg

Una grave denuncia se conoció este miércoles tras la muerte de Alma Uliarte Alfaro, una menor de 11 años que ingresó al Servicio de Urgencias del Hospital Rawson el pasado 26 de noviembre con vómitos y fiebre. Por su delicado estado de salud fue internada en la Terapia Intensiva Pediátrica, donde falleció horas después.

La madre de la menor, Patricia Alfaro, habló en Radio Sarmiento sobre el caso y contó los detalles del hecho. Según manifestó, la autopsia arrojó como resultado una pericarditis restrictiva con falla cardíaca como causa del deceso.

De acuerdo con la cronología de los hechos, Alma ingresó en horas de la tarde al nosocomio acompañada por su abuela paterna. Allí sufrió un fuerte episodio con diarreas y descompensación, y habrían sido asistidas inicialmente por personal de limpieza. Además, Patricia afirmó que su hija sufrió destrato por parte de enfermeras debido a los gritos de desesperación.

“La acercamos hasta la camilla y en ese momento ya mi hija estaba toda moradita: sus piernitas y manitos. Me hacen salir afuera y, minutos después, sale mi suegra diciéndome que la niña estaba crítica, que la trasladaban a terapia”, relató. Y agregó: “Estuvimos en la sala de espera de urgencias por alguna información. Nos hacen pasar con mi marido al pasillo y dicen que no saben qué es lo que tiene mi hija, porque los análisis habían dado bien y aparentemente se trataba de una infección generalizada”.

Luego de unos 20 minutos, la médica que la atendió salió a hablar con la familia y les informó que la menor había sufrido un paro cardíaco y que sería trasladada a terapia intensiva. Más tarde, fueron abordados por un asistente social y un psicólogo.

De acuerdo con el relato de Patricia, a su hermana le informaron sobre el fallecimiento de la niña. Ella y su marido fueron atendidos por el médico de Terapia Intensiva, quien les comunicó que la pequeña había sufrido un segundo paro. Minutos después, la jefa de Terapia les confirmó en persona la muerte de Alma.

Al cuerpo se le realizaron exámenes de rigor para descartar meningitis. El caso actualmente está en manos de la Justicia.

Temas
