miércoles 3 de diciembre 2025

Gravísimo

Video: jueces, abogados y policías de Tribunales, testigos de una brutal agresión de un padre a su hija

El hecho ocurrió durante la siesta de este martes y actuaron los funcionarios judiciales y policiales de este edificio para controlar la situación. Personal de Flagrancia se presentó en el lugar, pero derivó la investigación a Dirección de Niñez y Adolescencia.

Por Redacción Tiempo de San Juan
WhatsApp Video 2025-12-02 at 13.39.20 - frame at 0m14s

Durante la siesta de este martes, policías, abogados, empleados judiciales y hasta jueces fueron testigos de un momento muy violento en la puerta de Tribunales (entrada por Avenida Ignacio de la Roza). Un hombre actuó con mucha violencia sobre su hija y le recriminaba los resultados de sus estudios.

El hecho quedó grabado por los testigos y afirmaron que esta persona estaba muy agresiva y que no seguía los consejos que le estaban dando los miembros de la Justicia que estaban presenciando la situación.

Un juez salió del edificio y charló con este hombre para que se calmara ya que estaba muy alterado, expresaron fuentes del caso.

Al parecer, este hombre encontró a la menor en una situación que no le gustó. Primero la agredió en la esquina de este edificio y luego intentó meterla a la fuerza a un auto. Según dijeron, la adolescente pedía ayuda y les decía a las personas presentes que no quería irse con esta persona.

La menor, en medio de su llanto, contaba que no quería irse con su papá porque era violento y que a su casa ya había ido la policía por otros hechos de agresión.

Las autoridades presentes actuaron, se demoró a este hombre y se dio aviso a Flagrancia. Según informaron fuentes judiciales, el fiscal no abrió un legajo y les expresó a las autoridades que dieran aviso a la Dirección de Niñez y Adolescencia. En todo ese trajín, llegó la madre de la menor y no quiso hacer la denuncia; ese fue uno de los argumentos del fiscal de Flagrancia para que se diera intervención al 102.

Mirá el video:

Embed - Tiempo de San Juan on Instagram: "Durante la siesta de este martes, policías, abogados, empleados judiciales y hasta jueces fueron testigos de un momento muy violento en la puerta de Tribunales (entrada por Avenida Ignacio de la Roza). Un hombre actuó con mucha violencia sobre su hija y le recriminaba los resultados de sus estudios. Un juez salió del edificio y charló con este hombre para que se calmara ya que estaba muy alterado, expresaron fuentes del caso. Mirá el tenso momento Más info en @tiempodesanjuan #padre #enojo #sanjuan #tiempodesanjuan"
View this post on Instagram

Esta situación se dio días después de lo ocurrido en Caucete. Un hecho similar donde un padre agredió brutalmente a su hija, imágenes que fueron grabadas por los testigos. En ese caso también actuó personal de la Dirección de Niñez y Adolescencia.

