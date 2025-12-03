Video: jueces, abogados y policías de Tribunales, testigos de una brutal agresión de un padre a su hija

Durante la siesta de este martes, policías, abogados, empleados judiciales y hasta jueces fueron testigos de un momento muy violento en la puerta de Tribunales (entrada por Avenida Ignacio de la Roza). Un hombre actuó con mucha violencia sobre su hija y le recriminaba los resultados de sus estudios.

El hecho quedó grabado por los testigos y afirmaron que esta persona estaba muy agresiva y que no seguía los consejos que le estaban dando los miembros de la Justicia que estaban presenciando la situación.

Un juez salió del edificio y charló con este hombre para que se calmara ya que estaba muy alterado, expresaron fuentes del caso.

Al parecer, este hombre encontró a la menor en una situación que no le gustó. Primero la agredió en la esquina de este edificio y luego intentó meterla a la fuerza a un auto. Según dijeron, la adolescente pedía ayuda y les decía a las personas presentes que no quería irse con esta persona.

La menor, en medio de su llanto, contaba que no quería irse con su papá porque era violento y que a su casa ya había ido la policía por otros hechos de agresión.

Las autoridades presentes actuaron, se demoró a este hombre y se dio aviso a Flagrancia. Según informaron fuentes judiciales, el fiscal no abrió un legajo y les expresó a las autoridades que dieran aviso a la Dirección de Niñez y Adolescencia. En todo ese trajín, llegó la madre de la menor y no quiso hacer la denuncia; ese fue uno de los argumentos del fiscal de Flagrancia para que se diera intervención al 102.

Esta situación se dio días después de lo ocurrido en Caucete. Un hecho similar donde un padre agredió brutalmente a su hija, imágenes que fueron grabadas por los testigos. En ese caso también actuó personal de la Dirección de Niñez y Adolescencia.