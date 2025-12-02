martes 2 de diciembre 2025

Caos en Avenida Rawson

Video exclusivo: así fue la detención en la casona usurpada de Capital y el trasfondo del enfrentamiento por "celos"

Un fuerte operativo policial terminó con más de 20 personas detenidas y una fuerte discusión en plena vereda. Familiares de uno de los involucrados apuntaron contra un supuesto “cabecilla”, quien controla el hogar, indicaron. El desencadenante del conflicto y el sorprendente número de los habitantes que tendría el inmueble de Avenida Rawson.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

La conflictiva casona usurpada de Avenida Rawson, entre Córdoba y General Paz, volvió a quedar en la mira policial este martes. Un operativo terminó con la detención de más de 20 personas y un fuerte cruce entre familiares. El episodio ocurrió alrededor de las 14 y quedó registrado en un video exclusivo, que muestra el momento en que dos acusados aparecen con las esposas puestas en medio de gritos y reclamos en la vereda.

la casona de avenida rawson, otra vez fue escenario de tension: mas de 20 detenidos, armas y una puja familiar
Capital

La casona de Avenida Rawson, otra vez fue escenario de tensión: más de 20 detenidos, armas y una puja familiar
una profesora sorprendio a egresados de una escuela sanjuanina: el emotivo video, entre regalos y lagrimones
Viral

Una profesora sorprendió a egresados de una escuela sanjuanina: el emotivo video, entre regalos y lagrimones

Familiares de algunos de los detenidos se encontraban frente al inmueble y cuestionaron el procedimiento. Familiares de un detenido responsabilizan a un hombre que vive allí desde hace años y a quien acusan de ser el “cabecilla” de la casona, indicaron a Tiempo de San Juan. De acuerdo al relato de la familia, la pelea que derivó en las detenciones se originó por “celos” entre dos primos, con la pareja de uno de ellos en el centro de la escena.

Los parientes de uno de los detenidos aseguraron que la convivencia entre los jóvenes comenzó hace algunos meses y que incluso habían proyectado iniciar un emprendimiento en conjunto. Sin embargo, el vínculo se quebró cuando uno de ellos -el que señalan como el “capo” del lugar- habría reaccionado por celos. La semana pasada, afirmaron, se produjo un primer encontronazo en el que varios miembros de la familia terminaron golpeados.

Este martes, el conflicto escaló. Además de la pelea, se denunciaron amenazas agravadas por el uso de armas de fuego, lo que motivó la intervención policial. En el lugar se desplegaron móviles de la Comisaría 3ª, agentes de Policía Científica y personal de la Unidad de Abordaje Territorial, quienes trabajaron durante varias horas dentro del inmueble.

Los familiares sostienen que hasta 50 personas estarían viviendo en la casona y que es este hombre -señalado por ellos como el “capo” y siendo pariente de ellos- decide quién puede vivir allí y quién no. Los familiares sostienen que hasta 50 personas estarían viviendo en la casona y que es este hombre -señalado por ellos como el “capo” y siendo pariente de ellos- decide quién puede vivir allí y quién no.

Un escenario repetido: el antecedente de febrero de 2024

No es la primera vez que esta propiedad queda envuelta en hechos de alto impacto. El 21 de febrero de 2024, un allanamiento ordenado por el juez de Garantías Alberto Caballero conmocionó a la zona luego de que una joven denunciara en CAVIG haber sido abusada sexualmente por su concuñado en el interior de la misma casona. El acusado recibió un mes de prisión preventiva mientras avanzaba la investigación.

Aquel procedimiento también había sido impulsado por el Primer Juzgado de Faltas, a raíz de reiteradas denuncias vecinales que describían el lugar como un “aguantadero”, con al menos 30 personas viviendo allí, en condiciones irregulares y con conflictos recurrentes.

La propiedad, que perteneció a un hombre ya fallecido, quedó a la deriva y desde entonces se transformó en un foco de disputas, peleas y denuncias que cada cierto tiempo vuelven a sacudir a la zona.

