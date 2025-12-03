Tiene 8 años, es campeona nacional y ya persigue un sueño enorme: Lucía Amaya, la sanjuanina que deslumbra en la gimnasia

En Santa Lucía , una nena de apenas 8 años empieza a ser nombre obligado en la gimnasia artística local. Se trata de Lucía Isabela Amaya , alumna de segundo grado del colegio parroquial del departamento y deportista del club Richet Zapata , donde entrena desde los cuatro años. Su llegada al deporte fue casi espontáneo: varias amiguitas del club veraniego practicaban gimnasia y ella quiso acompañarlas. Desde entonces, no soltó más este mundo de vigas, saltos y acrobacias. “Está todo el día de cabeza, haciendo vertical o rondó”, resumen sus padres, Darío Amaya y Diana López.

El crecimiento de la pequeña se aceleró este año, cuando debutó en el Torneo Nacional Federativo en nivel 6, categoría mini, la más baja por edad. Allí compitió contra 40 gimnastas de todo el país en el certamen realizado en San Juan . Su actuación fue sobresaliente: obtuvo tres medallas de oro (suelo, salto y viga), fue subcampeona en paralelas y también subcampeona all around, posicionándose entre las mejores del país en su nivel.

Para su entrenador, Gastón Olmos, el logro tiene un valor especial. En la Provincia no existen todavía aparatos homologados internacionalmente, lo que obliga a las gimnastas locales a entrenar en superficies con características distintas a las de competencia. “Fue doble mérito. Cuando compitió en aparatos reglamentarios respondió perfecto”, explicó. Olmos asumió el entrenamiento de los niveles más altos este año y quedó impresionado por el carácter de Lucía: “Tiene mucha actitud. Se enoja cuando algo no sale, pero porque quiere mejorar. Es muy disciplinada”.

El club Richet Zapata, con más de 120 gimnastas en actividad, suma ya nueve campeonas nacionales en su historia, y Lucía se convirtió en una de sus figuras más jóvenes y prometedoras. El triunfo nacional obliga ahora a ajustar su rutina. Ahora la idea es que en 2025 pase a nivel 7, lo que implica entrenar entre cuatro y cinco horas diarias, sumando días y aumentando la exigencia técnica y física.

El objetivo a mediano plazo es claro: alcanzar la Selección Argentina. Para eso existen dos caminos, rindiendo las pruebas físicas y técnicas de ingreso a la categoría elite -a las que este año no llegó por falta de tiempo- o clasificarse por rendimiento en torneos. Con su reciente actuación nacional, Olmos confía en que podrán intentarlo nuevamente. “La idea es entrar lo antes posible, pero para eso necesitamos apoyo familiar, económico y también estatal. Para competir a nivel selección hay que viajar y entrenar en aparatos homologados”, señaló.

Lucía, mientras tanto, avanza a pasos agigantados. Ya expresa sin timidez su sueño más grande, ser como Simone Biles, su referente absoluta, y algún día poder conocerla. Incluso la familia evalúa viajar a Brasil en 2026, donde la estrella estadounidense tendría una presentación, para cumplirle esa ilusión.