Unión–Desamparados: por trabajos en el Bicentenario, la final se jugaría una semana antes de Nochebuena

La final del Torneo Clausura entre Unión y Desamparados sería reprogramada debido al estado del Estadio del Bicentenario. Si bien los dirigentes habían apuntado inicialmente al 10 de diciembre como fecha ideal para disputar el partido, la situación del campo de juego tras la Fiesta Nacional del Sol obligaría a estirar los plazos.

El césped estuvo cubierto durante varios días y, tras el retiro del piso protector, necesita una etapa de recuperación antes de soportar un encuentro de alta exigencia. Por eso, la nueva fecha que hoy maneja la organización es el 17 de diciembre, siempre con la intención de mantener al Bicentenario como sede y con ambas hinchadas presentes.

Hay que esperar por la confirmación de Liga Sanjuanina, teniendo en cuenta que si Desamparados gana el Clausura, se habilitará una Superfinal para determinar al mejor de la temporada. Esto implicaría organizar otro encuentro, antes de fin de año.

