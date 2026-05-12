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Liga Profesional

En el Gigante de Alberdi, Belgrano y Unión definen al primer semifinalista

El Pirata y el Tatengue se enfrentarán en Alberdi por los cuartos de final.

Por Redacción Tiempo de San Juan
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A las 19, Belgrano recibirá a Unión en el estadio Julio César Villagra por los cuartos de final del Torneo Apertura 2026. El Pirata viene de quedarse con el clásico cordobés y el Tatengue de eliminar a Independiente Rivadavia, uno de los mejores equipos del semestre. El ganador se medirá ante el vencedor de Argentinos Juniors-Huracán.

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Cómo llegan Belgrano y Unión al duelo

Belgrano llega al duelo lleno de confianza tras quedarse con una nueva edición del clásico cordobés. El Pirata, que finalizó quinto de la Zona B del Apertura, derrotó 1-0 a Talleres en el Mario Alberto Kempes con gol de Francisco González Metilli y se aseguró un lugar en los cuartos de final. Lucas Passerini se fue expulsado y será baja.

El equipo de Alberdi, con este triunfo, logró cortar una extensa racha sin ganar el clásico cordobés: desde abril de 2006, cuando lo hizo por 2-1 en la B Nacional. Por otro lado, el último en Primera División había sido un 1-0 en el Clausura 2001.

Unión logró meterse a octavos de final siendo el último clasificado de la Zona A y logró un triunfazo de visitante ante uno de los mejores del semestre. El Tatengue ganó 2-1 en Mendoza ante Independiente Rivadavia con goles de Brahian Cuello y Cristian Tarragona y llega al duelo ante Belgrano lleno de confianza.

La probable formación de Belgrano

Thiago Cardozo; Agustín Falcón, Leonardo Morales, Lisandro López, Adrián Spörle; Adrián Sánchez, Santiago Longo; Emiliano Rigoni, Lucas Zelarayán, Francisco González Metilli; Nicolás Fernández. DT: Ricardo Zielinski.

El posible once de Unión

Matías Mansilla; Lautaro Vargas, Maizon Rodríguez, Juan Ludueña, Mateo del Blanco; Julián Palacios, Rafael Profini, Mauro Pittón, Brahian Cuello; Marcelo Estigarribia y Cristian Tarragona. DT: Leonardo Madelón.

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