Córdoba se paraliza: Belgrano venció a Talleres en un apasionante clásico y pasa a los cuartos de final del Torneo Apertura

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Final del partido en Córdoba

Belgrano le ganó 1-0 a Talleres, en condición de local, en el marco del clásico de Córdoba de los octavos de final del Torneo Apertura de la Liga Profesional de Fútbol.

En el estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba y con la cobertura en vivo de la Agencia Noticias Argentinas, el delantero Francisco González Metilli marcó el único gol del partido a los 2 minutos del complemento.

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Además, el paraguayo Alexandro Maidana y el arquero Guido Herrera se fueron expulsados en Talleres, a los 33 y 49 minutos respectivamente. En tanto, en el tumulto el que se fue expulsado Herrera, también vio la tarjeta roja el delantero Lucas Passerini en Belgrano.

Con este resultado, el equipo de Ricardo Zielinski rompió una racha de 13 partidos sin vencer a Talleres, siendo la última vez en la Primera B Nacional 2005/06 cuando le ganó 2-1 pero, en Primera División, el último clásico que había ganado el ´Pirata´ fue en el Torneo Apertura 2001.

Ahora, Belgrano de Córdoba enfrentará al ganador de la llave entre Independiente Rivadavia de Mendoza y Unión de Santa Fe en el estadio Bautista Gargantini.

Por su parte, el equipo de Carlos Tevez quedó eliminado del Torneo Apertura y cierra su participación con un cuarto puesto en la primera fase y una participación en octavos de final. El semestre lo cerrará con el paritdo ante Atlético Tucumán por los dieciseisavos de final de la Copa Argentina, con sede, horario y fecha a confirmar.