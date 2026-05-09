sábado 9 de mayo 2026
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Córdoba se paraliza: Belgrano venció a Talleres en un apasionante clásico y pasa a los cuartos de final del Torneo Apertura

Foto: La Voz del Interior

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El Pirata venció 1-0 a Talleres en el Mario Kempes y avanzó a la próxima instancia del campeonato. Ahora aguarda por Independiente Rivadavia o Unión de Santa Fe.

Por Agencia NA

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Final del partido en Córdoba

Belgrano le ganó 1-0 a Talleres, en condición de local, en el marco del clásico de Córdoba de los octavos de final del Torneo Apertura de la Liga Profesional de Fútbol.

En el estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba y con la cobertura en vivo de la Agencia Noticias Argentinas, el delantero Francisco González Metilli marcó el único gol del partido a los 2 minutos del complemento.

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Además, el paraguayo Alexandro Maidana y el arquero Guido Herrera se fueron expulsados en Talleres, a los 33 y 49 minutos respectivamente. En tanto, en el tumulto el que se fue expulsado Herrera, también vio la tarjeta roja el delantero Lucas Passerini en Belgrano.

Con este resultado, el equipo de Ricardo Zielinski rompió una racha de 13 partidos sin vencer a Talleres, siendo la última vez en la Primera B Nacional 2005/06 cuando le ganó 2-1 pero, en Primera División, el último clásico que había ganado el ´Pirata´ fue en el Torneo Apertura 2001.

Ahora, Belgrano de Córdoba enfrentará al ganador de la llave entre Independiente Rivadavia de Mendoza y Unión de Santa Fe en el estadio Bautista Gargantini.

Por su parte, el equipo de Carlos Tevez quedó eliminado del Torneo Apertura y cierra su participación con un cuarto puesto en la primera fase y una participación en octavos de final. El semestre lo cerrará con el paritdo ante Atlético Tucumán por los dieciseisavos de final de la Copa Argentina, con sede, horario y fecha a confirmar.

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GOL DE BELGRANO

El mediocampista Francisco González Metilli marcó el 1-0 para Belgrano ante Talleres, a los 2 minutos del complemento.

Desde un lateral en tres cuartos del campo rival, González Metilli recibió la pelota en el vértice derecho del área de Talleres, tocó al medio para Lucas Passerini que aguantó el balón y se la cedió nuevamente para el ingreso del ex Atlanta que remató ante el achique de Guido Herrera y anotó el 1-0.

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17:35

Inició el complemento en Córdoba

El delantero Lucas Passerini tocó para su compañero ante el pitazo inicial del árbitro Darío Herrera y comenzó el complemento del clásico de Córdoba entre Talleres y Belgrano.

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Final del primer tiempo en Córdoba

El árbitro Darío Herrera señaló la mitad del campo de juego y pitó el final del primer tiempo entre Talleres y Belgrano.

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Tras ser llamado del VAR, el árbitro Darío Herrera anuló el gol de Belgrano

Tras ser llamado por sus compañeros desde el VAR, el árbitro Darío Herrera retrocedió en su decisión de conceder el gol de Belgrano y lo anuló por fuera de juego de Lucas Passerini en la definición debajo del arco.

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GOL DE BELGRANO

El delantero Lucas Passerini marcó el 1-0 para Belgrano ante Talleres, a los 11 minutos de juego.

Tras un remate del propio Passerini cruzado que el arquero Guido Herrera dejó el rebote a su derecha, la pelota le quedó a Lucas Zelarayán que metió el pase al medio y el delantero, en soledad, anotó el gol.

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Inició el partido en Córdoba

El delantero paraguayo Ronaldo Martínez tocó para su compañero ante el pitazo inicial de Darío Herrera y comenzó el clásico de Córdoba entre Talleres y Belgrano.

El último enfrentamiento entre Talleres y Córdoba se dio en la undécima fecha de este Torneo Apertura y terminó en empate sin goles.

Las formaciones y otros detalles del partido

  • Torneo Apertura
  • Octavos de final
  • Talleres - Belgrano
  • Estadio: Mario Alberto Kempes
  • Árbitro: Darío Herrera
  • VAR: Hernán Mastrángelo
  • Hora: 16:30. TV: ESPN Premium

Talleres: Guido Herrera; Augusto Schott, Matías Catalán, Santiago Fernández, Alexandro Maidana; Mateo Cáceres, Matías Galarza; Diego Valoyes, Franco Cristaldo, Rick; Ronaldo Martínez. DT: Carlos Tevez.__IP__

Belgrano: Thiago Cardozo; Alcides Benítez, Leonardo Morales, Lisandro López, Alexis Maldonado; Emiliano Rigoni, Santiago Longo o Franco Vázquez, Ulises Sánchez, Adrián Spörle; Lucas Zelarayán, Franco Passerini. DT: Ricardo Zielinski.

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