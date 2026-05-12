Francisco Álvarez y todo Argentinos, por el pase a la semi del fútbol argentino: a qué hora juega y cómo verlo

El estadio Diego Armando Maradona será el escenario donde Argentinos Juniors busque hacer valer la localía en el encuentro ante Huracán, por los cuartos de final del Torneo Apertura 2026. El partidos será desde las 21.30 y el ganador enfrentará al vencedor de la serie entre Unión y Belgrano. Conocé las formaciones, dónde verlo en vivo y más.

Se volverán a ver las caras dos semanas después. El Bicho y el Globo se enfrentaron por la fecha 16 del Apertura, el 27 de abril. En ese encuentro el equipo de Nicolás Diez se impuso por 2-1, en el Tomás Adolfo Ducó, con goles de Tomás Molina e Iván Bravo. Este martes tendrán revancha, con el condimento extra de ser mata-mata.

Argentinos Juniors aprovechó la localía en La Paternal y ganó 2-0 con autoridad ante Lanús y comienza a reencontrarse con muy buenos momentos de fútbol. El Bicho viene de quedar 3° en la Zona B del Apertura, habiendo perdido 2-0 en la última jornada de fase regular cuando no peligraba su clasificación.

"Son todos partidos muy parejos, tenemos nuestas armas, venimos muy bien, necesitamos dar el golpe nuevamente. A veces te toca ganar y a veces perder, pero si te mantenés ahí, en algún momento se te va dar. Si no estás ahí y no lo vivís, es difícil que lo puedas afrontar", aseveró el entrenador Nicolás Diez sobre el presente del equipo y las últimas eliminaciones en instancias de mata-mata.

En La Bombonera, Huracán se quedó con una de las llaves más infartantes de los octavos de final. En el alargue, derrotó a Boca por 3-2 en un partido en el que se quedó con 9 jugadores a los 15 minutos del primer tiempo suplementario. Las expulsiones de Eric Ramírez, por juego brusco grave, y Fabio Pereyra por doble amarilla tras discutir la sanción a su compañero, hicieron que peligre el triunfo y propiciaron el segundo gol Xeneize.

Aun así, los de Parque Patricios pudieron aguantar hasta el final y lograron cerrar una victoria que vale oro en un semestre difícil para el Globo, que terminó 7° en la Zona B y había conseguido 2 puntos de los últimos 9 en disputa en fase regular.

La probable formación de Argentinos Juniors

Brayan Cortés; Leandro Lozano, Francisco Álvarez, Román Riquelme, Sebastián Prieto; Alan Lescano, Federico Fattori, Nicolás Oroz; Hernán López Muñoz, Tomás Molina y Facundo Jainikoski. DT: Nicolás Diez.

El posible once de Huracán

Hernán Galíndez; Ignacio Campo, Hugo Nervo, Lucas Carrizo, César Ibáñez; Lucas Blondel, Emmanuel Ojeda, Facundo Waller, Facundo Kalinger; Leonardo Gil; Jordy Caicedo. DT: Diego Martínez.

Los datos del partido

Hora: 21.30

TV: TNT Sports Premium

Árbitro: Fernando Echenique

VAR: Hernán Mastrángelo

Estadio: Diego Armando Maradona