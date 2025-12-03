miércoles 3 de diciembre 2025

Renovación en la Villa América

El Club Social San Juan cuenta con nueva comisión directiva

El Decano renovó gran parte de su cúpula de autoridades en la noche del martes. Guillermo Velasco se mantiene como presidente

Por Redacción Tiempo de San Juan
La nueva comisión directiva del Club Social San Juan.

La nueva comisión directiva del Club Social San Juan.

En la noche del martes se realizó la asamblea ordinaria para establecer las nuevas autoridades del Club Atlético Social San Juan. Se hizo lectura de actas junto a los socios presentes y con la nueva comisión que mantiene como presidente a Guillermo Velasco.

Esta nueva gestión busca hacer un cambio generacional de dirigentes, con personas jóvenes y con gran ímpetu para trabajar por y para el club y sus deportistas, contando también con toda la experiencia de dirigentes de gestiones anteriores. El Decano, el primer club fundado en la provincia de San Juan, cuenta con nueva comisión directiva.

COMISIÓN DIRECTIVA

  • 1. Presidente – GUILLERMO VELASCO
  • 2. Vicepresidente – PABLO QUIROGA CISELLA
  • 3. Tesorero – MARIANO PAEZ
  • 4. Protesorero – JORGE CARBAJAL
  • 5. Secretaria Administrativa – ALICIA SANCHEZ
  • 6. Secretaria de Prensa – PAMELA VELASCO
  • 7. Secretario de Deportes – MÓNICA FERNANDEZ
  • 8. Secretario de Promoción – FACUNDO ERBIN
  • 9. Vocal 1 Titular – ELIO MARTÍN
  • 10. Vocal 2 Titular – GUSTAVO VIDELA
  • 11. Vocal 3 Titular - ATILIO SORIA
  • 12. Vocal 1 Suplente – CINTIA DELGADO
  • 13. Vocal 2 Suplente – DAYANA GONZALEZ
  • 14. Vocal 3 Suplente – FRANCO GABRI

Órgano Fiscalizador (Revisores de cuentas)

  • VERONICA GOUIRIC
  • ROLANDO VERA
