martes 2 de diciembre 2025

Atletas on fire

San Juan dirá presente en el Nacional de 10K de Santiago del Estero

Será el domingo siete de diciembre en Santiago del Estero en la carrera "La Ciudad Corre Edición Especial".

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

El próximo domingo siete de diciembre en el marco de "La Ciudad Corre Edición Especial" se disputará una nueva edición del Campeonato Nacional de 10K en Ruta, en la ciudad de Santiago del Estero.

La largada será a las 7 desde el Paseo de los Food trucks, ubicado en la Costanera Diego Armando Maradona. Tres atletas sanjuaninos han confirmado su participación y no se descarta que algunos más puedan sumarse, Agostina Atencio, Paula Yacante y Tomás Martínez.

Previo a lo que será –seguramente- la última carrera de importancia a nivel nacional que disputarán en la temporada, nuestras representantes expresaron sus sensaciones.

Agostina Atencio habló de lo que ha sido deportivamente su año: “Fue un año lleno de cosas bonitas, donde pude viajar mucho a competir y conocer nuevas carreras y atletas. Bajé mis marcas y metí muy buenos entrenamientos. De todas las carreras siempre algo bueno me llevé, estoy muy conforme y feliz de lo logrado ya que trabajar, más todo lo que requiere la vida diaria y entrenar me cuesta mucho organizarlo.

Últimamente me costaba decir que no a salidas o planes que me proponían porque tenía que entrenar, pero sé lo lindo que se siente cuando logro lo que me propuse, ya sea un tiempo o simplemente terminar haciendo una buena carrera.

Hace unos meses cambié de entrenador (VO2Max - Adán Avendaño), fue un cambio que me gustó mucho. Y preparamos este objetivo del 7 de diciembre así que estoy muy entusiasmada y todo lo que salga para mi va estar bien!

Tengo el apoyo de mis trabajos que siempre lo hacen más fácil y por supuesto el de mi familia y amigos cercanos.

Por último estoy muy agradecida de mi equipo (MMP) que me acompañó cuatro años entrenando y con ellos aprendí mucho”.

Por su parte, la atleta caucetera Paula Yacante comentó: “La verdad, es como la última carrera seria, por así decirlo, como para medirnos y obvio experimentar, ya que vamos a un Nacional. Nos vamos a rozar con muchas corredoras muy buenas; será la última como objetivo del año, pero la última del año, no, porque siempre después del objetivo mayor que tenga, para fin de año voy largando todas las otras carreras que vienen porque ya empezaré la pretemporada y bueno todo suma, así que a la carrera “Esperando la Navidad” voy. El año pasado fui a la de “Navidad” que era en 25 de Mayo, así que este año tal vez vaya de nuevo y ver que otra carrera sale y si se puede iré.

Para este domingo, más que nada la expectativa es bajar los tiempos, a mejorar, eso es lo principal. Tratar de bajar la mejor marca que tengo en 10K y ver qué sale.

La mejor marca de 10K que tengo es de 37m39s que fue en la misma carrera el año pasado, pero por ahí no la tomo tan como primera marca porque es un circuito de muchas subidas y bajadas y de ahí como la mejor marca después de esa sería la de este año en la Maratón de San Juan que es 38m20s, así que me gustaría bajar esa marca, más que nada tratar de acercarme a los 38 minutos”.

Tomás Martínez, es el más novato de este trío, tiene 20 años, entrena con AMAS y la idea es buscar su primera marca nacional o certificada de 10 kilómetros.

