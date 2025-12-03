Uno por uno, los refuerzos que pidió Marcelo Gallardo para River

En medio del descanso del plantel, River Plate comenzó a trabajar para cumplir con los pedidos de Marcelo Gallardo . El técnico entregó una lista de refuerzos y la dirigencia ya inició charlas por cada uno de ellos, aunque ninguna negociación está cerrada.

Vóley San Juan, sede del Tour 3 de la Liga Argentina: cuatro días, 14 partidos y entrada libre

Promesa Tiene 8 años, es campeona nacional y ya persigue un sueño enorme: Lucía Amaya, la sanjuanina que deslumbra en la gimnasia

Tras la limpieza de fin de año, quedaron puestos puntuales por reforzar y el club afronta este mercado con una política clara: evitar grandes erogaciones y avanzar mediante préstamos con opción u obligación de compra.

Los siguientes jugadores:

Kevin Amaro (Liverpool, Uruguay)

La gestión más avanzada. En las próximas horas River tendrá una reunión formal por el lateral derecho uruguayo de 21 años. Hay buena predisposición de ambas partes y optimismo en Núñez.

Julián Millán (Nacional, Uruguay)

El zaguero colombiano de 27 años es la primera alternativa para cubrir eventuales salidas en la defensa. Nacional no quiere dejarlo ir y busca comprar el porcentaje que aún pertenece a Santa Fe.

Román Vega (Zenit, Rusia)

Gallardo insiste por el ex-Argentinos. El Zenit pagó 9 millones por su pase y no cederá fácilmente, pero River propondrá nuevamente un préstamo con obligación de compra. El lateral, de 21 años, no logró continuidad.

Fausto Vera (Atlético Mineiro, Brasil)

Otro viejo anhelo del Muñeco. El mediocampista de 25 años perdió terreno en Mineiro y River ya inició tratativas. También sería mediante una cesión con opción u obligación de compra.

Gianluca Prestianni (Benfica, Portugal)

El ex-Vélez, de 19 años, busca más minutos y River decidió ir por él. Aunque hay clubes europeos interesados, el jugador mantiene al Millonario entre sus prioridades.

Luciano Gondou (Zenit, Rusia)

El único 9 pedido por Gallardo. Zenit lo compró recientemente, lo que dificulta la operación, pero River intentará un préstamo con compromiso de compra. El delantero desea volver al país.

Santiago Ascacíbar (Estudiantes)

Uno de los nombres más fuertes. Barnao ya habló con el entorno del mediocampista, de 28 años, quien también tiene una oferta de Brasil. Pidió tiempo para responder, enfocado en la semifinal del Clausura ante Gimnasia.

Fuente: TyC Sports