miércoles 3 de diciembre 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Mercado de pases

Uno por uno, los refuerzos que pidió Marcelo Gallardo para River

Mientras el plantel disfruta del receso, la dirigencia activó negociaciones por los jugadores que pidió Marcelo Gallardo. Hubo movimientos por siete nombres.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Uno por uno, los refuerzos que pidió Marcelo Gallardo para River

Uno por uno, los refuerzos que pidió Marcelo Gallardo para River

En medio del descanso del plantel, River Plate comenzó a trabajar para cumplir con los pedidos de Marcelo Gallardo. El técnico entregó una lista de refuerzos y la dirigencia ya inició charlas por cada uno de ellos, aunque ninguna negociación está cerrada.

Lee además
tiene 8 anos, es campeona nacional y ya persigue un sueno enorme: lucia amaya, la sanjuanina que deslumbra en la gimnasia
Promesa

Tiene 8 años, es campeona nacional y ya persigue un sueño enorme: Lucía Amaya, la sanjuanina que deslumbra en la gimnasia
san juan, sede del tour 3 de la liga argentina: cuatro dias, 14 partidos y entrada libre
Vóley

San Juan, sede del Tour 3 de la Liga Argentina: cuatro días, 14 partidos y entrada libre

Tras la limpieza de fin de año, quedaron puestos puntuales por reforzar y el club afronta este mercado con una política clara: evitar grandes erogaciones y avanzar mediante préstamos con opción u obligación de compra.

Los siguientes jugadores:

Kevin Amaro (Liverpool, Uruguay)

La gestión más avanzada. En las próximas horas River tendrá una reunión formal por el lateral derecho uruguayo de 21 años. Hay buena predisposición de ambas partes y optimismo en Núñez.

Julián Millán (Nacional, Uruguay)

El zaguero colombiano de 27 años es la primera alternativa para cubrir eventuales salidas en la defensa. Nacional no quiere dejarlo ir y busca comprar el porcentaje que aún pertenece a Santa Fe.

Román Vega (Zenit, Rusia)

Gallardo insiste por el ex-Argentinos. El Zenit pagó 9 millones por su pase y no cederá fácilmente, pero River propondrá nuevamente un préstamo con obligación de compra. El lateral, de 21 años, no logró continuidad.

Fausto Vera (Atlético Mineiro, Brasil)

Otro viejo anhelo del Muñeco. El mediocampista de 25 años perdió terreno en Mineiro y River ya inició tratativas. También sería mediante una cesión con opción u obligación de compra.

Gianluca Prestianni (Benfica, Portugal)

El ex-Vélez, de 19 años, busca más minutos y River decidió ir por él. Aunque hay clubes europeos interesados, el jugador mantiene al Millonario entre sus prioridades.

Luciano Gondou (Zenit, Rusia)

El único 9 pedido por Gallardo. Zenit lo compró recientemente, lo que dificulta la operación, pero River intentará un préstamo con compromiso de compra. El delantero desea volver al país.

Santiago Ascacíbar (Estudiantes)

Uno de los nombres más fuertes. Barnao ya habló con el entorno del mediocampista, de 28 años, quien también tiene una oferta de Brasil. Pidió tiempo para responder, enfocado en la semifinal del Clausura ante Gimnasia.

Fuente: TyC Sports

Seguí leyendo

El Club Social San Juan cuenta con nueva comisión directiva

Los Pumas ya tienen grupo definido para el Mundial de Rugby Australia 2027

San Martín confirmó nuevo técnico de cara a la Primera Nacional

Unión–Desamparados: por trabajos en el Bicentenario, la final se jugaría una semana antes de Nochebuena

De ascender a López Peláez y dar pelea en el fútbol sanjuanino a quedar libre: uno de los DTs más vigentes escucha ofertas

"Yo a Juanfer lo amo": la confesión de un jugador de Boca tras la final en Madrid

San Martín tentó a un técnico experimentado del ascenso: quién es

San Juan dirá presente en el Nacional de 10K de Santiago del Estero

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
La nueva comisión directiva del Club Social San Juan.
Renovación en la Villa América

El Club Social San Juan cuenta con nueva comisión directiva

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Video: jueces, abogados y policías de Tribunales, testigos de una brutal agresión de un padre a su hija
Gravísimo

Video: jueces, abogados y policías de Tribunales, testigos de una brutal agresión de un padre a su hija

Video exclusivo: así fue la detención en la casona usurpada de Capital y el trasfondo del enfrentamiento por celos
Caos en Avenida Rawson

Video exclusivo: así fue la detención en la casona usurpada de Capital y el trasfondo del enfrentamiento por "celos"

La casona de Avenida Rawson, otra vez fue escenario de tensión: más de 20 detenidos, armas y una puja familiar
Capital

La casona de Avenida Rawson, otra vez fue escenario de tensión: más de 20 detenidos, armas y una puja familiar

Bella Vista: apareció un hombre muerto en una acequia, investiga la Policía
Iglesia

Bella Vista: apareció un hombre muerto en una acequia, investiga la Policía

Imagen ilustrativa.
Crimen en Iglesia

Fue un asesinato: el hombre hallado muerto en Bella Vista recibió un cuchillazo y su primo está preso

Te Puede Interesar

José Castillo, el enfermero ahora condenado.
Pervertido con ambo

Condenaron a la cárcel al enfermero que abusó de cuatro pacientes en el hospital de Pocito

Por Walter Vilca
Con distintas fórmulas, juraron los tres diputados nacionales sanjuaninos: así fueron los momentos
Video

Con distintas fórmulas, juraron los tres diputados nacionales sanjuaninos: así fueron los momentos

Conmoción en Iglesia por el asesinato del obrero rural y los mensajes en redes
Bella Vista

Conmoción en Iglesia por el asesinato del obrero rural y los mensajes en redes

Las comisiones se sentaron a debatir este miércoles la Ley de Transporte en Diputados.
Legislatura

Caliente debate por la Ley de Transporte en San Juan: se tensa la discusión en dos puntos

El policía brigadista de la Justicia admitió que le vendió información a un barrabrava de San Martín: aceptó 6 meses de pena
Este miércoles

El policía brigadista de la Justicia admitió que le vendió información a un barrabrava de San Martín: aceptó 6 meses de pena