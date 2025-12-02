martes 2 de diciembre 2025

Fin de ciclo

De ascender a López Peláez y dar pelea en el fútbol sanjuanino a quedar libre: uno de los DTs más vigentes escucha ofertas

Después de sostener un proceso de tres años y medio en el club de Alto de Sierra, el joven entrenador decidió dar un paso al costado. Se despidió del plantel con un emotivo mensaje en redes y ahora analiza nuevas propuestas.

Por Redacción Tiempo de San Juan
534856816_10234193794360814_8539280018849981580_n

Lucas Giuliani dejó de ser el entrenador de López Peláez después de tres temporadas intensas, marcadas por distintos procesos, desafíos deportivos y un fuerte sentido de pertenencia dentro del club. Este último fin de semana, el DT oficializó su salida con un mensaje profundo en sus redes sociales.

“Hasta que un día llegó el día… muchos años en este hermoso club pasando por todas las emociones habidas y por haber. Hoy toca hacer una pausa (no es un adiós, es un hasta luego), parar la pelota y que la haga jugar alguien más”, escribió Giuliani. “Dejamos la vara en un lugar más que aceptable, no solo en lo deportivo. López fue respeto, honor y pasión por este deporte hermoso, y a mí me genera un orgullo inmenso”, agregó.

También agradeció a quienes lo acompañaron en el día a día: “En especial al presi Nelson José Soria, para sacarse el sombrero: cuando se quiere se puede, sin atajos ni ventajas. Sin él, no tengo dudas de que nada sería igual”. “Me voy entregando el 100 como siempre. A veces alcanza, a veces no, pero lo di todo: primero como jugador y después como DT, para dejar en lo más alto al FC López Peláez”, sentenció.

En un fútbol donde suele reinar la inmediatez y los resultados, Giuliani logró sostenerse tres años y medio en el cargo. El sábado se despidió del plantel durante una cena institucional y ahora evalúa dos propuestas para continuar su carrera.

Otro DT libre en el fútbol sanjuanino

Tras la eliminación de Colón Junior en el Torneo Regional Amateur a manos de Alianza, Alfredo “Luto” Molina también decidió dar un paso al costado. Lo comunicó mediante un mensaje en redes cargado de agradecimientos.

“Quiero agradecer al club Colón Jr., a los dirigentes, al cuerpo técnico, a los utileros y a toda la gente que trabajó con nosotros este segundo semestre. Gracias por la oportunidad y por la confianza”, expresó. Luego destacó a sus jugadores: “Son los verdaderos protagonistas. No pudimos alcanzar los objetivos, pero me quedo con su esfuerzo y entrega, incluso en una temporada tan difícil, marcada por tantas lesiones importantes”.

