miércoles 3 de diciembre 2025

Bella Vista

Conmoción en Iglesia por el asesinato del obrero rural y los mensajes en redes

La víctima fue identificada como Leónidas Fonseca y su primo quedó detenido como principal sospechoso. La comunidad expresó su conmoción y el caso generó numerosos mensajes de despedida en redes sociales.

Por Redacción Tiempo de San Juan
El distrito iglesiano de Bella Vista permanece conmocionado tras la confirmación de que Leónidas Ángel Fonseca, de unos 40 años, fue asesinado de un cuchillazo. Su cuerpo había sido hallado en una acequia y, en un primer momento, se manejaron hipótesis de un accidente o un suicidio. Esa versión quedó descartada cuando los peritos detectaron una herida de arma blanca en el tórax.

La muerte de Leónidas Fonseca generó un fuerte impacto en la comunidad, algo que quedó reflejado en las numerosas expresiones de pesar publicadas en redes sociales. Familiares y allegados difundieron mensajes confirmando el fallecimiento y enviando condolencias a la familia.

Entre las publicaciones, un familiar comunicó públicamente: “Lamento informar el fallecimiento de mi primo Leo Fonseca en la tarde del miércoles en Bella Vista. Cuando tengamos más información lo haremos saber. Q.E.P.D.”

A este mensaje se sumaron otros de amigos y vecinos, quienes expresaron su acompañamiento: “Mi más sentido pésame para toda la familia Fonseca. QEPD amigo Leo” y “Mis condolencias a toda la familia. Q.E.P.D amigo Leo y que brille para él la luz que no tiene fin”.

El principal sospechoso es su primo hermano, Edgar Roberto Fonseca, detenido por personal de la Brigada de la UFI Norte bajo directivas del fiscal Alfredo Sohar Aballay.

El ataque habría ocurrido el martes por la tarde, en cercanías de la planta potabilizadora de Bella Vista y a pocos metros del domicilio de la víctima. Durante la noche, los investigadores allanaron la vivienda del acusado en busca de elementos vinculados al caso, incluido el arma homicida. Testigos señalaron que entre ambos existían conflictos previos relacionados con cuestiones personales y la posesión de una finca familiar.

