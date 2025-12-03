miércoles 3 de diciembre 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Pervertido con ambo

Condenaron a la cárcel al enfermero que abusó de cuatro pacientes en el hospital de Pocito

Es el enfermero José Castillo, quien era investigado desde abril pasado por los abusos de mujeres que concurrieron al nosocomio, acordó un juicio abreviado y fue condenado a prisión efectiva. También hay un médico investigado.

Por Walter Vilca
José Castillo, el enfermero ahora condenado.

José Castillo, el enfermero ahora condenado.

El enfermero que fue detenido en abril último, acusado de abusar sexualmente de cuatro mujeres que concurrieron a hacerse atender al hospital de Pocito, acordó el juicio abreviado y fue condenado este miércoles. Admitió su culpabilidad en esos hechos y recibió una pena de 10 meses de prisión a cumplir en el penal de Chimbas.

Lee además
El médico Miguel Amado y el enfermero José Sebastián Castillo
Impactante

Detuvieron a un médico y un enfermero del hospital de Pocito, acusados de abusar a una paciente en la misma noche
El médico y el enfermero durante la audiencia de este jueves.
Tribunales

Prorrogaron la prisión preventiva para el médico y el enfermero de Pocito acusados de abusar de sus pacientes

El condenado es José Sebastián Castillo, el enfermero que desde abril estaba bajo la mira de la UFI CAVIG por una serie de abusos cometidos contra pacientes que acudieron al Hospital Federico Cantoni de Pocito. Su caso ganó notoriedad cuando distintas mujeres declararon que, bajo el pretexto de colocarles inyecciones, realizaba maniobras indebidas como bajarles el pantalón sin necesidad clínica, masajearles los glúteos con vaselina y prolongar el contacto físico hasta convertirlo en tocamientos de índole sexual. Esos testimonios revelaron un patrón que para los investigadores constituía su forma de operar.

image
El juez Juan Gabriel Meglioli fue quien dictó la condena.

El juez Juan Gabriel Meglioli fue quien dictó la condena.

Castillo fue detenido la noche en que la primera víctima lo denunció y luego se sumaron otras tres mujeres con relatos similares. Las cuatro coincidieron en la mecánica del ataque y en el contexto de vulnerabilidad en el que quedaron expuestas ante el enfermero. Desde entonces, la Justicia mantuvo su encierro con prisión preventiva domiciliaria y posteriormente en el Penal de Chimbas, a raíz de otra causa paralela en la que está investigado junto al médico Miguel Amado, condenado en 2021 por abuso sexual simple y nuevamente acusado por una paciente de más de 40 años.

image
El médico Miguel Amado, también investigado en la causa junto con el enfermero.

El médico Miguel Amado, también investigado en la causa junto con el enfermero.

En el caso principal que se resolvió este miércoles, Castillo reconoció los cuatro hechos atribuidos por el Ministerio Público Fiscal. Durante la audiencia ante el juez de Garantías Juan Gabriel Meglioli, el fiscal Leonardo Arancibia expuso la imputación y afirmó que se trataba de abuso sexual simple en concurso real contra cuatro mujeres, una calificación que consideró acreditada con el grado de certeza requerido para esta etapa del proceso.

Con esa base, la fiscalía y la defensa del imputado llegaron a un acuerdo de juicio abreviado. Castillo aceptó de manera libre y expresa los hechos, su participación y la calificación legal, y renunció a un juicio oral. El juez homologó el convenio y dictó condena de diez meses de prisión de cumplimiento efectivo, además de la inhabilitación perpetua para ejercer su profesión.

image

El magistrado consideró justa la pena acordada, evaluó los parámetros de mensuración previstos en el Código Penal y concluyó que la fiscalía aportó elementos suficientes para acreditar la teoría del caso. La sentencia ordenó también que Castillo continúe detenido con prisión preventiva hasta que el fallo quede firme, medida que se cumplirá en el Servicio Penitenciario Provincial. La investigación paralela que involucra al médico Amado continúa en trámite en la UFI CAVIG, donde se analizan nuevos testimonios y otros hechos atribuibles a ambos profesionales.

Temas
Seguí leyendo

Salieron de la cárcel y a las horas volvieron a robar: uno de los acusados aceptó una nueva pena en un abreviado

Pidieron más de 3 años de prisión para la obstetra sanjuanina acusada de provocar la muerte de un bebé en un parto

Conmoción en Iglesia por el asesinato del obrero rural y los mensajes en redes

Conmoción por la muerte de una nena de 11 años: su familia apunta a una mala praxis

El policía brigadista de la Justicia admitió que le vendió información a un barrabrava de San Martín: aceptó 6 meses de pena

Violentaron una ventana y desvalijaron la casa de un vecino de Chimbas

Insólito momento en Flagrancia: el abogado atrapado con un arma pide para sí mismo un examen mental

Policía sanjuanina acusada de maltrato a sus dos hijos adoptivos también será investigada por abuso sexual

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
video: jueces, abogados y policias de tribunales, testigos de una brutal agresion de un padre a su hija
Gravísimo

Video: jueces, abogados y policías de Tribunales, testigos de una brutal agresión de un padre a su hija

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Video: jueces, abogados y policías de Tribunales, testigos de una brutal agresión de un padre a su hija
Gravísimo

Video: jueces, abogados y policías de Tribunales, testigos de una brutal agresión de un padre a su hija

Video exclusivo: así fue la detención en la casona usurpada de Capital y el trasfondo del enfrentamiento por celos
Caos en Avenida Rawson

Video exclusivo: así fue la detención en la casona usurpada de Capital y el trasfondo del enfrentamiento por "celos"

La casona de Avenida Rawson, otra vez fue escenario de tensión: más de 20 detenidos, armas y una puja familiar
Capital

La casona de Avenida Rawson, otra vez fue escenario de tensión: más de 20 detenidos, armas y una puja familiar

Bella Vista: apareció un hombre muerto en una acequia, investiga la Policía
Iglesia

Bella Vista: apareció un hombre muerto en una acequia, investiga la Policía

Imagen ilustrativa.
Crimen en Iglesia

Fue un asesinato: el hombre hallado muerto en Bella Vista recibió un cuchillazo y su primo está preso

Te Puede Interesar

José Castillo, el enfermero ahora condenado.
Pervertido con ambo

Condenaron a la cárcel al enfermero que abusó de cuatro pacientes en el hospital de Pocito

Por Walter Vilca
Con distintas fórmulas, juraron los tres diputados nacionales sanjuaninos: así fueron los momentos
Video

Con distintas fórmulas, juraron los tres diputados nacionales sanjuaninos: así fueron los momentos

Conmoción en Iglesia por el asesinato del obrero rural y los mensajes en redes
Bella Vista

Conmoción en Iglesia por el asesinato del obrero rural y los mensajes en redes

Las comisiones se sentaron a debatir este miércoles la Ley de Transporte en Diputados.
Legislatura

Caliente debate por la Ley de Transporte en San Juan: se tensa la discusión en dos puntos

El policía brigadista de la Justicia admitió que le vendió información a un barrabrava de San Martín: aceptó 6 meses de pena
Este miércoles

El policía brigadista de la Justicia admitió que le vendió información a un barrabrava de San Martín: aceptó 6 meses de pena