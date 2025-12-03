Condenaron a la cárcel al enfermero que abusó de cuatro pacientes en el hospital de Pocito

El enfermero que fue detenido en abril último, acusado de abusar sexualmente de cuatro mujeres que concurrieron a hacerse atender al hospital de Pocito, acordó el juicio abreviado y fue condenado este miércoles. Admitió su culpabilidad en esos hechos y recibió una pena de 10 meses de prisión a cumplir en el penal de Chimbas.

El condenado es José Sebastián Castillo, el enfermero que desde abril estaba bajo la mira de la UFI CAVIG por una serie de abusos cometidos contra pacientes que acudieron al Hospital Federico Cantoni de Pocito. Su caso ganó notoriedad cuando distintas mujeres declararon que, bajo el pretexto de colocarles inyecciones, realizaba maniobras indebidas como bajarles el pantalón sin necesidad clínica, masajearles los glúteos con vaselina y prolongar el contacto físico hasta convertirlo en tocamientos de índole sexual. Esos testimonios revelaron un patrón que para los investigadores constituía su forma de operar.

image El juez Juan Gabriel Meglioli fue quien dictó la condena.

Castillo fue detenido la noche en que la primera víctima lo denunció y luego se sumaron otras tres mujeres con relatos similares. Las cuatro coincidieron en la mecánica del ataque y en el contexto de vulnerabilidad en el que quedaron expuestas ante el enfermero. Desde entonces, la Justicia mantuvo su encierro con prisión preventiva domiciliaria y posteriormente en el Penal de Chimbas, a raíz de otra causa paralela en la que está investigado junto al médico Miguel Amado, condenado en 2021 por abuso sexual simple y nuevamente acusado por una paciente de más de 40 años.

image El médico Miguel Amado, también investigado en la causa junto con el enfermero.

En el caso principal que se resolvió este miércoles, Castillo reconoció los cuatro hechos atribuidos por el Ministerio Público Fiscal. Durante la audiencia ante el juez de Garantías Juan Gabriel Meglioli, el fiscal Leonardo Arancibia expuso la imputación y afirmó que se trataba de abuso sexual simple en concurso real contra cuatro mujeres, una calificación que consideró acreditada con el grado de certeza requerido para esta etapa del proceso.

Con esa base, la fiscalía y la defensa del imputado llegaron a un acuerdo de juicio abreviado. Castillo aceptó de manera libre y expresa los hechos, su participación y la calificación legal, y renunció a un juicio oral. El juez homologó el convenio y dictó condena de diez meses de prisión de cumplimiento efectivo, además de la inhabilitación perpetua para ejercer su profesión.

El magistrado consideró justa la pena acordada, evaluó los parámetros de mensuración previstos en el Código Penal y concluyó que la fiscalía aportó elementos suficientes para acreditar la teoría del caso. La sentencia ordenó también que Castillo continúe detenido con prisión preventiva hasta que el fallo quede firme, medida que se cumplirá en el Servicio Penitenciario Provincial. La investigación paralela que involucra al médico Amado continúa en trámite en la UFI CAVIG, donde se analizan nuevos testimonios y otros hechos atribuibles a ambos profesionales.