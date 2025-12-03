miércoles 3 de diciembre 2025

 Robo a vivienda

Violentaron una ventana y desvalijaron la casa de un vecino de Chimbas

Fue en el barrio Costanera 3. El dueño de casa se ausentó el viernes y regresó este martes a la tarde. Ahí descubrió el robo.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Imagen ilustrativa

Un hombre regresó a su vivienda en el barrio Costanera 3 de Chimbas y descubrió que ladrones le forzaron la reja para robarle televisores, parlantes, herramientas y una notebook. El damnificado se había ausentado de su casa todo el fin de semana.

El regreso a casa después de unos días fuera terminó en un mal trago para un hombre de apellido Lozano, vecino de Chimbas, quien este martes al mediodía descubrió que delincuentes habían ingresado a su vivienda en su ausencia. Apenas abrió la puerta, advirtió la reja de una ventana violentada y constató el faltante de varios electrodomésticos y efectos personales. La denuncia fue radicada y ahora se inició la investigación para determinar quiénes fueron los responsables del robo.

El episodio salió a la luz este martes a la tarde, cuando autoridades policiales acudieron al domicilio tras un requerimiento del sistema de emergencias. En el lugar entrevistaron al hombre de apellido Lozano, quien contó que se había ausentado desde el viernes y que, al regresar, encontró una ventana dañada. Todo indica que los ladrones ingresaron sin que nadie del barrio lo advirtiera.

Entre lo sustraído mencionó un torno de manicura, un parlante, un televisor Philips de 32 pulgadas, otro TV Noblex del mismo tamaño, dos lámparas de mano y una notebook Compaq. Los delincuentes habrían aprovechado la ausencia del propietario para llevarse objetos de fácil transporte y rápida reventa. El caso quedó en manos de los policías de la Comisaría 23ta y del personal de la UFI Delitos contra la Propiedad.

