Dejó la abogacía para armar su propio imperio y dejar de ser "la hija de": las confesiones de Lila Cosma

En su paso por Paren las Rotativas , Lila Cosma dejó en claro que nada de lo que logró en los medios fue improvisado. “Estudié abogacía y me encantó, pero mi proyecto era otro”, admitió apenas comenzada la entrevista. La conductora recordó que estaba a seis materias de recibirse cuando entendió que su vocación no iba por los tribunales, sino por el desafío de armar un espacio propio. “A mí me gusta crear equipos, tener metas. Me gusta la parte empresarial”, resumió.

Con la misma franqueza, se desmarcó de quienes la presentan como periodista. “Yo soy conductora. Reconocer el trabajo del periodista es importante”, explicó, aunque reconoció que muchas veces ejerce funciones ligadas al oficio. Su llegada a los medios, contó, no tuvo que ver con contactos ni favores: comenzó grabando entrevistas por su cuenta, con sus propios recursos, y formándose en Buenos Aires con la coach Cecilia Maresca. “No tenía la guita para pagar un entrevistador, así que dije: me formo yo”, relató entre risas.

Sus primeros pasos profesionales fueron en Dame Noticias y luego en Telesol, donde golpeó la puerta ella misma con un demo bajo el brazo. En 2018 debutó con notas grabadas y un año más tarde se lanzó a su primer programa en vivo. Desde entonces, multiplicó entrevistas, viajes y producciones, incluso logrando sentar frente a su cámara a figuras nacionales como Alberto Fernández y Javier Milei. De este último dijo algo que sorprendió: “Es un fenómeno, va a quedar en los libros de historia. Me gustan algunas decisiones que tomó, pero su forma de comunicarse no me gusta para nada”.

Cosma sostuvo que la gente sigue respaldando al presidente Milei pesar de los tarifazos y la caída del empleo “porque hay una crisis en la dirigencia política” y porque la sociedad, entre lo conocido y lo nuevo, elige arriesgarse. También admitió que en su casa se evita hablar de política: “Mi hermano es funcionario de Rawson, pero no tocamos esos temas. Nos llevamos mejor así”.

Otro punto fuerte de la charla fue el detrás de escena de su programa y el cambio de dinámica que decidió para este año. Contó que rechazó seguir de lunes a viernes y se quedó solo con el domingo: “Es muy desgastante producir televisión todos los días. Este año sentí que no tenía que hacerlo”. La decisión estuvo atravesada, además, por un motivo personal: la salud de su mamá. “Tuve que priorizar. Guardarme en la semana me permitió llegar al domingo dando lo mejor”, confesó.

Hoy, mientras sostiene su programa dominical, coordina un canal de streaming en Dame Noticias con once ciclos y supervisa su portal de noticias, trabaja en el proyecto más ambicioso de su carrera: un multiespacio multimedia propio que planea inaugurar en 2026. “Es mi sueño. Lo vengo construyendo hace un año y medio”, adelantó.

Consultada sobre el streaming, defendió el formato por su frescura: “La gente es más liviana de papeles. En televisión no estamos tan sueltos, no sé por qué”.