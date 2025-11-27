jueves 27 de noviembre 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Tiempo streaming

"Era necesario y urgente": Molina Rojo explicó la creación de la Secretaría de Planificación

Lucas Molina Rojo, secretario de Planificación, Evaluación y Coordinación Institucional de la UNSJ, explicó en Off the Record por qué se creó el nuevo espacio, cómo funcionará y cuáles son las metas a corto y largo plazo de la gestión. También analizó el contexto político y económico que atraviesa a la universidad.

Por Redacción Tiempo de San Juan
streaming

El Secretario de Planificación, Evaluación y Coordinación Institucional de la Universidad Nacional de San Juan (UNSJ), Lucas Molina Rojo, explicó en Off the Record, el streaming político de Tiempo de San Juan, el alcance y los objetivos de la nueva área creada recientemente por el Consejo Superior. El funcionario universitario aseguró que la Secretaría busca ordenar prioridades, corregir falencias y proyectar la universidad a largo plazo, incluso a 25 años.

Lee además
patinella, el resultado de las legislativas y la nueva sintonia entre milei y orrego: la gente decidio que este es el camino del cambio
Paren las Rotativas

Patinella, el resultado de las Legislativas y la "nueva sintonía" entre Milei y Orrego: "La gente decidió que este es el camino del cambio"
la sangre nueva de la fiesta del sol: maru silva y lito garcia cuentan como viven el desafio de conducir el escenario mayor video
Paren las Rotativas

La "sangre nueva" de la Fiesta del Sol: Maru Silva y Lito García cuentan cómo viven el desafío de conducir el escenario mayor

Esta secretaría busca consolidar un proceso que inició la gestión anterior de Tadeo Berenguer, cuando decidimos someternos voluntariamente a una autoevaluación institucional”, señaló Molina Rojo. Ese informe interno ya fue enviado a la CONEAU, que realizó una evaluación externa cuyo resultado se espera próximamente. Según dijo, tanto en la autoevaluación como en las observaciones preliminares surgió un diagnóstico común: la UNSJ carece de una planificación clara.

A partir de eso, el Consejo Superior decidió por unanimidad crear una secretaría específica para planificar, evaluar y coordinar políticas internas. “La idea es que todos los estamentos, todas las unidades académicas y todos los sectores de la universidad trabajen hacia un mismo objetivo y no haya esfuerzos aislados o iniciativas que se superpongan”, explicó.

Planificación para la gestión y para el 2050

Molina Rojo detalló que la UNSJ trabaja en dos líneas: una planificación a corto plazo (la gestión actual) y otra a largo plazo, con un horizonte en el año 2050. “Necesitamos proyectar la universidad que San Juan va a necesitar dentro de 25 años. No podemos guiarnos solo por coyunturas o intereses momentáneos”, sostuvo.

Para ese diseño estratégico, la institución elaborará tres grandes insumos:

Un informe de demanda externa, basado en entrevistas a empresarios, sindicalistas, dirigentes políticos, periodistas y actores sociales.

Un informe de prospectiva, para construir escenarios futuros en ciencia, técnica y educación superior.

Un informe de contexto socioeconómico y territorial, que analice la realidad actual de la provincia y sus municipios.

Con toda esa información —lo que somos, lo que la sociedad espera de nosotros, los escenarios futuros y el contexto actual— vamos a construir la planificación estratégica de la UNSJ”, afirmó.

La decisión política y las críticas externas

Para Molina Rojo, la creación de la secretaría no es un “agrandamiento”, sino una reorganización. Dos áreas —la Dirección de Censos y Estadísticas, y el área de Autoevaluación— pasaron a depender de la nueva secretaría sin incorporar personal ni presupuesto adicional. "Reorganizamos lo que ya existía para darle un rol estratégico”, dijo.

Sobre las críticas que surgieron desde sectores externos a la universidad, especialmente desde La Libertad Avanza, Molina Rojo sostuvo que la decisión tuvo legitimidad interna. “En el ambiente universitario no hubo objeciones. Fue unánime", afirmó.

Consultado por la presencia del espacio libertario en el sistema universitario, el funcionario fue directo: “Les cuesta porque tienen una posición ofensiva hacia las universidades públicas. Y además, falta militancia”. Explicó que históricamente en las universidades conviven expresiones de izquierda, derecha, peronismo y estudiantes apolíticos, pero que hoy hay una dificultad general para involucrar a los jóvenes en los proyectos colectivos.

La UNSJ frente a la crisis presupuestaria

Molina Rojo advirtió con preocupación sobre la situación salarial docente y no docente. “Tenemos docentes que están por debajo de la línea de pobreza”, aseguró. Añadió que el deterioro del salario genera malestar y fuga hacia el sector privado.

Sobre el presupuesto 2025, fue contundente: “Viene mal”. Explicó que la UNSJ sostiene el funcionamiento básico con creatividad, priorizando servicios esenciales, pero que el núcleo del problema es el salario. “Si no se cumple la ley de financiamiento universitario, esto se va a profundizar”, evaluó.

Reforma laboral y el rol de la UNSJ

El secretario consideró que la universidad debe involucrarse más en los debates nacionales. “Nos falta capacidad de reflexión y autocrítica. No estamos aportando suficiente a temas como la reforma laboral, que va a cambiar la vida de todos”, dijo. Aseguró que la UNSJ tiene el mandato estatutario de “esclarecer los problemas de la sociedad” y que hoy esa función está poco desarrollada.

Un rol clave frente a la minería

Sobre el impacto de la minería en la provincia, Molina Rojo sostuvo que la UNSJ tiene un papel central. “La universidad forma a los profesionales que sostienen la minería: ingenieros de minas, geólogos, físicos, civiles. Tiene que garantizar que el impacto de la actividad sea positivo para San Juan”, indicó.

Afirmó que no se debe “ideologizar” la discusión y que la provincia necesita estar preparada para aprovechar los recursos existentes. “No quiero aceptación ciega. Quiero un pueblo organizado que use este recurso histórico en favor del desarrollo y no como un saqueo”, señaló. Detalló que la UNSJ podría aportar desde mejoras técnicas en la extracción hasta proyectos de integración urbana para comunidades mineras.

Antes de cerrar, Molina Rojo remarcó la necesidad de pensar la institución a largo plazo:

La universidad no puede ser un fin en sí mismo. Tiene que tener un rumbo claro. Y para eso hace falta planificación, participación y decisiones valientes”.

Seguí leyendo

Dejá tu comentario

Las Más Leídas

El allanamiento se realizó en el barrio Jardines del Oeste, en Rivadavia.
Fraude millonario

La estafa de $80.000.000 a una conocida empresa sanjuanina que terminó con un empleado preso

Imagen ilustrativa
Se les volvió en contra

Una joven vecina lo acusó de abuso sexual, todo era mentira y él ahora la denunció por falsa denuncia

¿Eso vale la vida de mi hijo?: la desgarradora reacción de la mujer que perdió a su bebé en el parto por el que condenaron a Saldívar
Juicio por mala praxis

"¿Eso vale la vida de mi hijo?": la desgarradora reacción de la mujer que perdió a su bebé en el parto por el que condenaron a Saldívar

Murió un hombre de 64 años y la familia apunta contra el Hospital Marcial Quiroga por presunta negligencia
Deceso

Murió un hombre de 64 años y la familia apunta contra el Hospital Marcial Quiroga por presunta negligencia

En febrero de este año, la empresa minera McEwen Copper aplicó Bischofita en el camino hacia el campamento de su proyecto Los Azules. ¿Se aplicará en el Paso de Agua Negra?
Conectividad en la cordillera

Chile apuesta a una sal de uso minero para mejorar el Paso de Agua Negra que lo une con San Juan

Te Puede Interesar

Las armas secuestradas durante el operativo realizado en la mañana de este jueves.
Operativo policial

Buscaban ventanales robados en Albardón y encontraron dos armas de fuego

Por Redacción Tiempo de San Juan
Exportaciones en San Juan: la minería metalífera volvió a traccionar los números, pero el sector productivo cayó
Informe

Exportaciones en San Juan: la minería metalífera volvió a traccionar los números, pero el sector productivo cayó

Tras un millonario robo, la Unión Vecinal de Pocito vuelve a ser víctima de la inseguridad: no dejaron ni los inodoros
Víctimas de la inseguridad

Tras un millonario robo, la Unión Vecinal de Pocito vuelve a ser víctima de la inseguridad: no dejaron ni los inodoros

Un funcionario top del macrismo ahora promociona su complejo en Barreal, con un retiro para personas en situación de liderazgo
En las redes

Un funcionario top del macrismo ahora promociona su complejo en Barreal, con un retiro para "personas en situación de liderazgo"

Confirmaron que está muy grave el niño herido de un disparo en Rawson
Parte médico

Confirmaron que está muy grave el niño herido de un disparo en Rawson