Patinella, el resultado de las Legislativas y la "nueva sintonía" entre Milei y Orrego: "La gente decidió que este es el camino del cambio"

El diputado provincial Fernando Patinella, una de las voces más firmes de La Libertad Avanza en San Juan, analizó los resultados de las últimas elecciones y el reordenamiento político que generaron tanto en la provincia como a nivel nacional. Reconoció que la performance del mileísmo “no fue la esperada”, aunque destacó que su espacio logró “una excelente elección” en los departamentos más poblados del Gran San Juan.

Paren las Rotativas La "sangre nueva" de la Fiesta del Sol: Maru Silva y Lito García cuentan cómo viven el desafío de conducir el escenario mayor

Patinella sostuvo que el escenario postelectoral obliga a todos los actores a “releer lo que la gente está esperando”. En ese sentido, afirmó que comienza a configurarse una “nueva sintonía” entre el presidente Javier Milei y el gobernador Marcelo Orrego. “Espero que el gobierno provincial haga lo mismo que hizo Milei tras la elección bonaerense: capitalizar el aprendizaje y leer con claridad lo que pide la gente”, señaló.

Para el legislador, el mensaje de las urnas apunta hacia un rumbo claro: “La gente está reclamando una línea definida hacia una política de desarrollo y de cambio significativo. Hoy está dispuesta a hacer un esfuerzo porque por primera vez entiende que vale la pena”.

Las tensiones locales y el rol de la Legislatura

Patinella también se refirió a los cruces recientes entre oficialismo y oposición por el manejo de fondos provinciales y las auditorías prometidas. Cuestionó que durante dos años se hayan usado “mensajes de WhatsApp para la política”, en alusión a los pedidos de informe que no prosperaron. “La gente votó un cambio desde el inicio de la gestión, no según cómo vayan los resultados electorales”, expresó.

Sobre la votación para designar al fiscal general, sostuvo que su bloque acompañó a Carlos Baigorrí tras un “análisis técnico y pragmático”, y criticó la disputa política que tensó la sesión. “Ese día terminaron ganando los egos”, afirmó.

La relación Milei–Orrego y las reformas que se vienen

Consultado por la relación entre Nación y Provincia, Patinella aseguró que ve señales positivas. “Aparecieron Santilli y Adorni en roles distintos, y eso puede mejorar el vínculo. Lo importante es que se materialice en el Congreso, donde vienen reformas trascendentales”, indicó.

Entre los cambios que se discutirán mencionó la reforma laboral —que, según él, ya tiene amplio consenso—, la reforma financiera y la previsional, que considera “una consecuencia lógica” de las anteriores. Ante una eventual reforma fiscal que afecte ingresos provinciales, fue cauteloso: “Depende qué signifique afectar. Si también se generan condiciones para atraer inversiones y capitales, puede compensarse”.

El desempeño electoral y lo que viene para 2027

Pese al resultado general, Patinella remarcó que La Libertad Avanza creció en puntos clave: “Ganamos en Capital y fuimos segundos en Rawson, que es el distrito más poblado. Hicimos grandes elecciones en Chimbas, Rivadavia y Santa Lucía”. Admitió, sin embargo, que en otros departamentos deberán “revisar qué factores impidieron un mejor posicionamiento”.

En cuanto a la interna libertaria, defendió la candidatura de Abel Chiconi para el Congreso pese a no ser un nombre instalado: “Fue un acierto interpretar lo que la gente estaba esperando. Se nacionalizó la elección y el objetivo era respaldar al presidente”.

Mirando hacia adelante, dejó claro el horizonte: “Esto para nosotros es una encuesta certificada. Tenemos aspiraciones de gobierno, municipales y provinciales, y tenemos equipos para eso”.

El PRO, Macri y el nuevo mapa opositor

Patinella, referente del PRO antes de sumarse al mileísmo, también analizó el reacomodamiento político de ese espacio. “Gran parte del electorado del PRO ya migró hacia La Libertad Avanza”, afirmó. Y se mostró crítico con Mauricio Macri: “A veces genera ruido político que no ayuda al presidente. Le faltó contundencia para tomar decisiones cuando gobernó”.

Para cerrar, volvió al humor social y al apoyo a Milei: “La gente está esperanzada. Sabe que es difícil, que hay costos, pero por primera vez siente que el esfuerzo vale la pena”.

Mirá la entrevista completa: