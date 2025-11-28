Un hombre murió electrocutado mientras hacía arreglos en su casa en Rawson

Un trágico hecho ocurrió en la tarde noche de este viernes en el Barrio Huarpe, en Rawson, donde un hombre perdió la vida tras recibir una descarga eléctrica mientras realizaba tareas de mantenimiento en su vivienda.

Según informaron fuentes judiciales, la víctima fue identificada como Mario Walter Flores, de 47 años, quien trabajaba en el Hotel Villa Don Tomás. El hombre se encontraba efectuando arreglos en el techo de su casa cuando, por causas que aún se investigan, sufrió una fuerte descarga eléctrica que provocó su muerte de manera casi inmediata.

image

Personal policial y de emergencias acudió al lugar, pero nada pudieron hacer para reanimarlo. Desde la Justicia indicaron que, por el momento, no se detectaron indicios de conducta delictiva vinculada al hecho.

En el lugar trabaja la UFI de Delitos Especiales, que lleva adelante las actuaciones correspondientes para establecer con precisión cómo ocurrió la electrocución.