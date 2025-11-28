sábado 29 de noviembre 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Tragedia

Un hombre murió electrocutado mientras hacía arreglos en su casa en Rawson

La víctima, un hombre de 47 años del Barrio Huarpe, falleció casi en el acto tras recibir una descarga eléctrica mientras realizaba arreglos en el techo de su vivienda.

Por Redacción Tiempo de San Juan
WhatsApp Image 2025-11-28 at 11.25.55 PM

Un trágico hecho ocurrió en la tarde noche de este viernes en el Barrio Huarpe, en Rawson, donde un hombre perdió la vida tras recibir una descarga eléctrica mientras realizaba tareas de mantenimiento en su vivienda.

Lee además
piden cadenas de oracion por el menor herido de un disparo en rawson
Conmoción

Piden cadenas de oración por el menor herido de un disparo en Rawson
robaron una bomba de agua y ropa en rawson, huyeron y fueron atrapados: entre ellos, cayo un fan del inter miami
Policía Motorizada

Robaron una bomba de agua y ropa en Rawson, huyeron y fueron atrapados: entre ellos, cayó un "fan del Inter Miami"

Según informaron fuentes judiciales, la víctima fue identificada como Mario Walter Flores, de 47 años, quien trabajaba en el Hotel Villa Don Tomás. El hombre se encontraba efectuando arreglos en el techo de su casa cuando, por causas que aún se investigan, sufrió una fuerte descarga eléctrica que provocó su muerte de manera casi inmediata.

image

Personal policial y de emergencias acudió al lugar, pero nada pudieron hacer para reanimarlo. Desde la Justicia indicaron que, por el momento, no se detectaron indicios de conducta delictiva vinculada al hecho.

En el lugar trabaja la UFI de Delitos Especiales, que lleva adelante las actuaciones correspondientes para establecer con precisión cómo ocurrió la electrocución.

Temas
Seguí leyendo

Condenan a uno de los ladrones que entraron a robar a una casa de Rawson

Confirmaron que está muy grave el niño herido de un disparo en Rawson

Este jueves inaugura Parada Técnica, el primer paseo gastronómico de Rawson: todo lo que tenés que saber

Rawson: un menor terminó herido en la cabeza de un disparo e investigan las causas

El anciano que le disparó a un vecino en Rawson está preso en su casa hasta la audiencia en su contra

Confirman el juicio abreviado y condenan a Vanesa Carrascosa por la muerte de Jairo Malla en Rawson

Quién es el joven baleado por su vecino en Rawson y el pedido de cadenas de oración

Escuchá el capítulo XXVIII de Historias del Crimen en Spotify: el padre borracho asesinado por su hija

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
El chofer Juan Sisterna, el empresario Víctor Ceferino Sosa y Débora Castro. Más atrás, el juez Alberto Caballero.
Megaestafa

Desbarataron una banda que robaba las meriendas destinadas a las escuelas sanjuaninas

Por Walter Vilca

Las Más Leídas

El alerta amarilla por tormenta apunta principalmente a los departamentos del este sanjuanino.
Pronóstico

Alerta amarilla por tormenta para cinco departamentos de San Juan

Conoce al empleado infiel que estafó a Alumetal con $85.200.000 y se salvó de ir a la cárcel
Increíble

Conoce al empleado infiel que estafó a Alumetal con $85.200.000 y se salvó de ir a la cárcel

La paritaria docente se reabrió el viernes 7 de noviembre y se continúa el 5 de diciembre, con los gremios UDAP, UDA y AMET.- 
Negociación

Bono de fin de año para estatales sanjuaninos: qué dijo el ministro de Economía sobre concederlo

El chofer Juan Sisterna, el empresario Víctor Ceferino Sosa y Débora Castro. Más atrás, el juez Alberto Caballero.
Megaestafa

Desbarataron una banda que robaba las meriendas destinadas a las escuelas sanjuaninas

Extienden el alerta por granizo y ráfagas de hasta 80 km/h para varios departamentos de San Juan
Pronóstico

Extienden el alerta por granizo y ráfagas de hasta 80 km/h para varios departamentos de San Juan

Te Puede Interesar

El chofer Juan Sisterna, el empresario Víctor Ceferino Sosa y Débora Castro. Más atrás, el juez Alberto Caballero.
Megaestafa

Desbarataron una banda que robaba las meriendas destinadas a las escuelas sanjuaninas

Por Walter Vilca
Sábado con inestabilidad y posibles tormentas en San Juan
SMN

Sábado con inestabilidad y posibles tormentas en San Juan

Sorpresivo enfrentamiento del intendente de Calingasta con empresarios y funcionarios por el camino de Hualilán
Mensaje

Sorpresivo enfrentamiento del intendente de Calingasta con empresarios y funcionarios por el camino de Hualilán

Un hombre murió electrocutado mientras hacía arreglos en su casa en Rawson
Tragedia

Un hombre murió electrocutado mientras hacía arreglos en su casa en Rawson

Coti Fiol dejó hasta su propio emprendimiento para conocer otras culturas y aprender idiomas video
Sanjuaninos por el Mundo

Coti Fiol dejó hasta su propio emprendimiento para conocer otras culturas y aprender idiomas