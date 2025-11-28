viernes 28 de noviembre 2025

Embaucador preso

Un estafador que sigue cosechando condenas, ahora por dos fraudes por 17.000 dólares

Es Juan Manuel Jofré, quien está detenido desde febrero último. Este viernes firmó el juicio abreviado y fue condenado por estafas a dos neuquinos con la venta de dos vehículos.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Juan Manuel Jofré, el estafador condenado.

Juan Manuel Jofré, el estafador condenado.

El conocido estafador Juan Manuel Jofré recibió otra condena por sus tretas. Este viernes un juez le impuso un castigo de 1 año y 6 meses de prisión por embaucar a dos neuquinos a los que les vendió dos autos con pedidos de embargo y les sacó 17.000 dólares. Esta última condena fue acumulada a otra anterior de la Justicia Federal que ya cumplía en el penal de Chimbas.

La audiencia se realizó este viernes 28 de noviembre y estuvo presidida por el juez Eugenio Barbera, quien homologó el juicio abreviado acordado entre el fiscal Guillermo Heredia y el ayudante fiscal Nicolás Zapata, la defensa de Jofré y el propio imputado. En ese mismo acto se dispuso unificar la nueva condena con las penas que arrastraba desde Córdoba y desde la Justicia Federal de San Juan, donde ya se le había impuesto una pena única de tres años y tres meses de prisión por estafas y falsificación de documento público.

image
El fiscal Guillermo Heredia, de la UFI Delitos Informáticos y Estafas.

El fiscal Guillermo Heredia, de la UFI Delitos Informáticos y Estafas.

El estafador es conocido en el ambiente delictivo y supo ser pareja de una abogada del fuero penal, incluso afrontó una causa por violencia de género por agredir justamente esa letrada. El caso que ahora sumó una nueva sentencia comenzó el 26 de junio de 2024, cuando el neuquino Jorge Maldonado buscaba un vehículo en Facebook Marketplace. Allí vio un perfil que ofrecía varios autos y que lo derivó a quien se presentó como el tío del vendedor. Ese hombre era Jofré, que continuó la negociación por WhatsApp y pactó un encuentro en Rawson.

El 2 de julio, Maldonado viajó a San Juan y se reunió con el estafador en el barrio Sierras Moradas. Allí compró un Volkswagen Gol Trend dominio AE 580 HP por ocho millones de pesos. Jofré dejó asentado por escrito que la unidad estaba libre de deudas, pero cuando el comprador regresó a Neuquén descubrió que el auto tenía una inhibición, una prenda millonaria y una prohibición de circular.

Unas semanas después ocurrió el segundo engaño. Kevin Maldonado, hijo del primer damnificado, también contactó a Jofré para adquirir otro Gol Trend dominio AB 965 OY. En agosto viajó a Mendoza para firmar un boleto con certificación notarial, le entregó seis mil quinientos dólares y retiró el vehículo en Rawson. Al intentar transferirlo se encontró con que la unidad tenía una prenda que impedía cualquier trámite.

image
El juez de garantías Eugenio Barbera.

El juez de garantías Eugenio Barbera.

Las consultas al Registro Automotor de Mendoza, Santa Fe y Neuquén confirmaron que ambos autos presentaban deudas importantes, inhibiciones y prendas vigentes. Los titulares anteriores declararon que habían vendido los rodados con esas cargas activas. La Fiscalía reunió además pericias caligráficas que confirmaron la firma de Jofré, los contratos originales con cadena de custodia y evidencia digital de Facebook, WhatsApp y ENACOM que vinculó al imputado con las operaciones fraudulentas. Al cambio de moneda de ese entonces se dijo que la estafa ascendía a 17.000 dólares.

Con ese cuadro probatorio, el fiscal Guillermo Heredia imputó a Jofré por dos hechos de estelionato. El acusado aceptó su responsabilidad y firmó el acuerdo de juicio abreviado. El juez Barbera declaró acreditadas ambas maniobras y dictó la reincidencia, además de ordenar que Jofré continúe detenido hasta que la sentencia quede firme. Con la unificación total, el estafador deberá cumplir cuatro años y seis meses de prisión efectiva en el penal de Chimbas.

