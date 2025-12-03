Fue un asesinato: el hombre hallado muerto en Bella Vista recibió un cuchillazo y su primo está preso

No se trató de un accidente ni de un suicidio en el poblado iglesiano de Bella Vista. El obrero rural que apareció muerto en una acequia fue asesinado. Al hombre le dieron un mortal cuchillazo y el principal sospechoso es su primo, con quien mantenía viejas rencillas personales y económicas, aseguraron fuentes del caso a TIEMPO DE SAN JUAN .

“Pueblo chico, infierno grande”, reza el dicho. Este conmocionante caso involucra a dos parientes cercanos. Fuentes policiales y judiciales revelaron en exclusiva a este medio que el hombre asesinado se llamaba Leónidas Ángel Fonseca, de unos 40 años. El presunto homicida es su primo hermano, Edgar Roberto Fonseca, agregaron.

Este último fue detenido este martes a la noche por policías de la Brigada de la UFI Norte, bajo directivas del fiscal Alfredo Sohar Aballay. Aunque no hubo un comunicado oficial ni declaraciones del representante del Ministerio Público, fuentes del caso indicaron que allanaron el domicilio del sospechoso en la localidad de Bella Vista con el fin de secuestrar elementos vinculados a la causa y el arma homicida.

El crimen se habría producido en la tarde del martes en inmediaciones de la planta potabilizadora de Bella Vista, Iglesia, y cerca de la casa de la víctima. Las primeras versiones señalaban que el hombre había sido encontrado dentro de una acequia de regadío en una zona de fincas. En un comienzo se habló de una muerte por ahogamiento producto de un accidente y también se deslizó la posibilidad de un suicidio, siempre en base a datos no oficiales.

Lo llamativo fue que más tarde, cuando examinaron el cadáver, encontraron una herida de arma blanca en el pecho. El fallecido había recibido un cuchillazo en el tórax y eso provocó un giro inesperado en la causa, aseguraron fuentes del caso.

Los investigadores de la UFI Norte iniciaron las averiguaciones y centraron las sospechas en Edgar Roberto Fonseca, primo hermano de Leónidas. No trascendió cómo fue el ataque o la presunta gresca entre ellos, aunque existirían indicios que apuntan al detenido. Testigos afirmaron que ambos mantenían fuertes disputas por un conflicto sentimental y por la posesión de una finca familiar.

Con el correr de las horas se conocerán más detalles. Por ahora, lo concreto es que el fiscal Aballay y el personal policial detuvieron a Edgar Roberto Fonseca como principal sospechoso del asesinato de su primo Leónidas.