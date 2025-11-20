jueves 20 de noviembre 2025

Crimen de Milagros en Santa Lucía: la familia marchó pidiendo la perpetua para el acusado

Familiares y amigos se presentaron en la puerta de Tribunales y solicitaron que Leonardo Tello sea condenado a la pena máxima, rechazando de manera categórica el juicio abreviado por 17 años.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Tras la noticia en exclusiva de Tiempo de San Juan, donde daba a conocer que Leonardo Tello -el responsable de matar a Milagros en Santa Lucía el 26 de diciembre de 2024- iba a aceptar la pena de 17 años en un juicio abreviado; la familia de la menor se presentó en la puerta de Tribunales exigiendo justicia.

En primer lugar, se mostraron preocupados porque Tello está pronto a salir del penal de Chimbas ya que se cumple el plazo de su prisión preventiva. También quedaron sorprendidos con la nota que hizo este diario, ya que ellos exigen que al homicida se le dé la pena máxima, es decir, la perpetua.

Ante la falta de respuestas, la madre se dirigió a hablar con el fiscal de la causa. Y en la puerta de Tribunales habló su tía, Dámaris Gutiérrez, la que explayó: “No nos han informado de algo. No sabíamos del acuerdo. Exigimos perpetua para él. Le pedimos al juez que se ponga la mano en el corazón. Este hombre no ha matado a un perro, sino a una niña de 10 años. Le quitó toda la vida”.

Esta congregación en tribunales se dio horas después a la nota que realizó este diario donde explica que Leonardo Ezequiel Tello ya dio su consentimiento y está dispuesto a declararse culpable del delito de homicidio simple agravado por el uso de arma de fuego.

Él podría recibir hasta 33 años de cárcel. Sin embargo, la negociación entre los abogados defensores Claudio Vera y Alejandra Iragorre, y el fiscal Francisco Micheltorena y los ayudantes fiscales Agostina Ventimiglia y Emiliano Pugliese, de la UFI Delitos Especiales, permitió arribar a un principio de acuerdo para que la pena quede en 17 años.

Cabe destacar que la audiencia no se realizó y que todavía falta la fijación para la misma.

