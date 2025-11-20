jueves 20 de noviembre 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Lamentable

Triste noticia: le amputaron el pie izquierdo al joven que fue atropellado en Rawson

Sus familiares hicieron lo imposible para que el joven, de 21 años, no lo pierda. Les consultaron a otros profesionales para ver si había alguna posibilidad de salvarlo, pero finalmente tuvieron que someterlo a esta cirugía.

Por Redacción Tiempo de San Juan
choque rawson (2)

En las últimas horas se confirmó una triste noticia. A Rodrigo Cano, de 21 años, le amputaron el pie izquierdo. Así lo confirmaron desde la Justicia este jueves, tras la operación que se practicó durante la siesta-tarde de este miércoles 19 de noviembre.

Lee además
le dictan prision domiciliaria al sujeto que atropello y se dio a la fuga en rawson: una victima podria perder un pie
Impactante

Le dictan prisión domiciliaria al sujeto que atropelló y se dio a la fuga en Rawson: una víctima podría perder un pie
crece la causa contra la feligresa estafadora de chimbas: mas fraudes del ipv y ahora por hacerse pasar por directora
Grave

Crece la causa contra la feligresa estafadora de Chimbas: más fraudes del IPV y ahora por hacerse pasar por directora

El motociclista -que iba acompañado por su novia Rocío Bonilla (21)-, terminó con varias heridas, entre ellas, el pie izquierdo le había quedado muy comprometido. El lunes cuando se realizó la audiencia de formalización, el ayudante fiscal Emiliano Pugliese manifestó que había posibilidad que Cano perdiera el pie.

WhatsApp Image 2025-11-18 at 13.32.41

Durante esa jornada y los días posteriores, la familia hizo lo imposible para que Rodrigo no perdiera el pie. Según fuente del caso, se le preguntó a otros profesionales para confirmar si había alguna posibilidad para que esto no ocurriera.

No se podía esperar más. Finalmente, este miércoles se realizó la operación y le amputaron el pie izquierdo a Rodrigo Cano.

Cómo sigue la causa

Cuando la información sobre la salud de Rodrigo se dio a luz el lunes, también se realizó la audiencia de formalización contra Víctor Mas, de 39 años. Quedó imputado por lesiones graves culposas doblemente agravadas por darse a la fuga y el número de víctimas. Además, se le dictó como medida cautelar la prisión preventiva domiciliaria.

image

Mas está muy complicado en la causa ya que se dio a la fuga tras el siniestro. Se le hizo dosaje para confirmar si conducía bajo los efectos del alcohol o estupefacientes, pero los resultados todavía no están.

Cabe destacar que el dosaje se hizo 5 horas después.

Este hombre de profesión camionero (tiene el carnet profesional) y que hace changas, ahora se encuentra cumpliendo la medida de coerción en su domicilio, ubicado por calle 4 y América.

El lamentable siniestro y cómo dieron con el automovilista que se dio a la fuga

El siniestro ocurrió alrededor de las 7:00 horas del pasado sábado. La pareja, Rodrigo Cano (21) conductor de la moto Motomel 150cc y su acompañante, Rocío Bonilla (21), circulaban por calle 5 de Oeste a Este y cuando intentaron entrar al Callejón Cervantes, este puso guiñe para doblar a la izquierda para girar hacia el Sur y ahí fueron atropellados de atrás por esta camioneta Amarok.

El conductor de este vehículo -Víctor Mas- no se paró a ayudar, se dio a la fuga. Un Uber vio el siniestro y lo siguió. Tras unos dos kilómetros, la camioneta se metió a una propiedad. El testigo avisó al 911 y a los minutos apareció la Policía.

WhatsApp Image 2025-11-18 at 12.35.12

Estos efectivos llamaron a los dueños de esta propiedad porque creyeron que la persona que había huido vivía en esta vivienda, pero no era así. Una mujer los atendió, le llamó a su esposo al frente de los policías y este del otro lado respondió que no había atropellado a nadie y que estaba haciendo las compras.

La mujer les dio permiso a los policías para entrar a la propiedad y al fondo, donde hay una cabaña, encontraron la camioneta VW Amarok. La señora manifestó que no era suyo ese vehículo y cuando los efectivos le hicieron seguimiento, confirmaron que pertenecía a Víctor Mas, con domicilio en calle 4 y América.

Ya en el lugar los Brigadistas de UFI Delitos Especiales fueron hacia este domicilio, hablaron con la esposa de Mas y este ya le había comunicado que se iba a presentar por la comisaría con un abogado. Finalmente, Mas se entregó a las 10:30 horas en comisaría 36ta.

Temas
Seguí leyendo

El asesino de Milagros está dispuesto a reconocer el crimen y aceptará la pena de 17 años de cárcel

Cómo sigue el hermano del joven desaparecido en el mar de Chile, que había quedado internado

Un motociclista terminó fracturado tras ser embestido por un colectivo en Rawson

Apareció la mujer de 66 años que era intensamente buscada en Rawson

Llamaron a una abuela para "advertirle" por una estafa y eran embaucadores que le sacaron $11.000.000

La joven apuñalada en el barrio La Estación pidió protección para su familia y amplió su denuncia

Se llevaron hasta los aires acondicionados en un golpe delictivo contra una casa del Médano

Cayó un hombre armado en Rawson: tenía un pistolón y pedido de captura vigente

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
el asesino de milagros esta dispuesto a reconocer el crimen y aceptara la pena de 17 anos de carcel video
Crimen en Santa Lucía

El asesino de Milagros está dispuesto a reconocer el crimen y aceptará la pena de 17 años de cárcel

Por Walter Vilca

Las Más Leídas

La joven apuñalada en el barrio La Estación pidió protección para su familia y amplió su denuncia
Avanza la investigación

La joven apuñalada en el barrio La Estación pidió protección para su familia y amplió su denuncia

De Narváez, al lado de Sergio Massa.
¡Una ganga!

Un famoso multimillonario ofreció más de $1.400.000.000.000 para quedarse con un supermercado con sede en San Juan

Cayó una empleada doméstica por robar $2.500.000, cadenas y anillos de oro a su jefa, pero no irá a prisión
Juicio abreviado

Cayó una empleada doméstica por robar $2.500.000, cadenas y anillos de oro a su jefa, pero no irá a prisión

El asesor jurídico que fue despedido por la Corte será uno de los hombres de confianza de Baigorrí
Fiscalía General

El asesor jurídico que fue despedido por la Corte será uno de los hombres de confianza de Baigorrí

Un club que peleaba un ascenso echará a todo su plantel por falta de actitud video
Escándalo

Un club que peleaba un ascenso echará a todo su plantel por "falta de actitud"

Te Puede Interesar

Triste noticia: le amputaron el pie izquierdo al joven que fue atropellado en Rawson
Lamentable

Triste noticia: le amputaron el pie izquierdo al joven que fue atropellado en Rawson

Por Redacción Tiempo de San Juan
Fabián Martín (al centro) en una reunión con los diputados nacionales Nancy Picón (orreguista) y Walberto Allende (PJ) que fue para coordinar la estrategia para defender que San Juan se quede con los beneficios de la zona fría.
Declaraciones

Martín explicó por qué no asumirá en el Congreso: mejor onda con Milei y construcción de consenso local

El Foro de Abogados va a las urnas: Salinas, Álvarez y Morfil buscan la presidencia
Elecciones

El Foro de Abogados va a las urnas: Salinas, Álvarez y Morfil buscan la presidencia

San Juan prioriza sus cuentas públicas ordenadas.
"Medalla de bronce"

San Juan, en el podio de las provincias mejor administradas del país

Drones, pescadores y equipos especializados continúan buscando al joven sanjuanino desaparecido en el mar de Chile
Importante operativo

Drones, pescadores y equipos especializados continúan buscando al joven sanjuanino desaparecido en el mar de Chile