Triste noticia: le amputaron el pie izquierdo al joven que fue atropellado en Rawson

En las últimas horas se confirmó una triste noticia. A Rodrigo Cano, de 21 años, le amputaron el pie izquierdo. Así lo confirmaron desde la Justicia este jueves, tras la operación que se practicó durante la siesta-tarde de este miércoles 19 de noviembre.

El joven quedó malherido tras ser atropellado de atrás por una camioneta Volkswagen Amarok que era conducida por Víctor Mas . Siniestro ocurrido en Rawson el pasado sábado a primera hora.

El motociclista -que iba acompañado por su novia Rocío Bonilla (21)-, terminó con varias heridas, entre ellas, el pie izquierdo le había quedado muy comprometido. El lunes cuando se realizó la audiencia de formalización, el ayudante fiscal Emiliano Pugliese manifestó que había posibilidad que Cano perdiera el pie.

Durante esa jornada y los días posteriores, la familia hizo lo imposible para que Rodrigo no perdiera el pie. Según fuente del caso, se le preguntó a otros profesionales para confirmar si había alguna posibilidad para que esto no ocurriera.

No se podía esperar más. Finalmente, este miércoles se realizó la operación y le amputaron el pie izquierdo a Rodrigo Cano.

Cómo sigue la causa

Cuando la información sobre la salud de Rodrigo se dio a luz el lunes, también se realizó la audiencia de formalización contra Víctor Mas, de 39 años. Quedó imputado por lesiones graves culposas doblemente agravadas por darse a la fuga y el número de víctimas. Además, se le dictó como medida cautelar la prisión preventiva domiciliaria.

Mas está muy complicado en la causa ya que se dio a la fuga tras el siniestro. Se le hizo dosaje para confirmar si conducía bajo los efectos del alcohol o estupefacientes, pero los resultados todavía no están.

Cabe destacar que el dosaje se hizo 5 horas después.

Este hombre de profesión camionero (tiene el carnet profesional) y que hace changas, ahora se encuentra cumpliendo la medida de coerción en su domicilio, ubicado por calle 4 y América.

El lamentable siniestro y cómo dieron con el automovilista que se dio a la fuga

El siniestro ocurrió alrededor de las 7:00 horas del pasado sábado. La pareja, Rodrigo Cano (21) conductor de la moto Motomel 150cc y su acompañante, Rocío Bonilla (21), circulaban por calle 5 de Oeste a Este y cuando intentaron entrar al Callejón Cervantes, este puso guiñe para doblar a la izquierda para girar hacia el Sur y ahí fueron atropellados de atrás por esta camioneta Amarok.

El conductor de este vehículo -Víctor Mas- no se paró a ayudar, se dio a la fuga. Un Uber vio el siniestro y lo siguió. Tras unos dos kilómetros, la camioneta se metió a una propiedad. El testigo avisó al 911 y a los minutos apareció la Policía.

Estos efectivos llamaron a los dueños de esta propiedad porque creyeron que la persona que había huido vivía en esta vivienda, pero no era así. Una mujer los atendió, le llamó a su esposo al frente de los policías y este del otro lado respondió que no había atropellado a nadie y que estaba haciendo las compras.

La mujer les dio permiso a los policías para entrar a la propiedad y al fondo, donde hay una cabaña, encontraron la camioneta VW Amarok. La señora manifestó que no era suyo ese vehículo y cuando los efectivos le hicieron seguimiento, confirmaron que pertenecía a Víctor Mas, con domicilio en calle 4 y América.

Ya en el lugar los Brigadistas de UFI Delitos Especiales fueron hacia este domicilio, hablaron con la esposa de Mas y este ya le había comunicado que se iba a presentar por la comisaría con un abogado. Finalmente, Mas se entregó a las 10:30 horas en comisaría 36ta.