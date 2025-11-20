jueves 20 de noviembre 2025

Tras la jugada de Fabián Martín, quién es la mujer que se lleva todas las miradas

Tras conocerse que Martín no asumirá como diputado nacional por San Juan, se generó una movida de piezas dentro del orreguismo en cargos clave. ¿Qué pasará?

Marcela Montaña ¿asumirá como diputada provincial?

Fabián Martín acaba de anunciar que no asumirá como diputado nacional y que se queda como vicegobernador de San Juan. Su decisión acarrea una movida de piezas importante que deja con todas las miradas puestas en Marcela Montaña, una militante del orreguismo fiel desde primera hora y que entraría como diputada provincial desde el 10 de diciembre. Pero no está del todo asegurado, según dijeron fuentes del orreguismo a TIEMPO DE SAN JUAN. Es decir, puede que ella no asuma.

Fabián Martín (al centro) en una reunión con los diputados nacionales Nancy Picón (orreguista) y Walberto Allende (PJ) que fue para coordinar la estrategia para defender que San Juan se quede con los beneficios de la zona fría.
Martín explicó por qué no asumirá en el Congreso: mejor onda con Milei y construcción de consenso local

La situación es la siguiente. Martín renunciará a ser diputado nacional, y no será la segunda en la lista, que no entró por el voto popular, Laura Palma, quien asuma porque es mujer, y por la paridad de género en el Congreso, por una vacante masculina debe entrar otro hombre.

Así, le tocaría asumir al bloquista Federico Rizo para irse a Buenos Aires. Pero esta movida generaría una complicación para la "gobernabilidad" del orreguismo a nivel local, porque si el PB desocupa una banca en la Legislatura de San Juan, le toca asumir a una persona que no es bloquista, que es Graciela Barraza, del sindicato Unión de Trabajadores del Turismo, Hoteleros y Gastronómicos y fue parte de la lista del PJ en 2023.

Esto es así porque en la elección anterior el PB fue socio del peronismo pero ahora lo es del orreguismo. De manera que los 4 diputados bloquismo en esa cantidad le dan al oficialismo los votos necesarios para avanzar con iniciativas de interés de Orrego en la Legislatura de San Juan.

El orreguismo buscó entonces la salida más conveniente en lo político: que Martín renuncie a su cargo en el Congreso, Rizo tampoco asuma sino el hombre que sigue en la lista de X San Juan, que es Carlos Jaime, dirigente del riñón del gobernador. Pero ahí no se termina el enroque, porque Jaime es legislador provincial.

Jaime entró en la lista de diputados proporcionales. De manera que ahora que se va al Congreso, entra a la Legislatura quien le sigue en la nómina presentada en 2023. ¿Quién es? la mujer de extrema confianza del gobernador, Marcela Lucía Montaña, que es su secretaria personal actualmente.

image
Marcela Monta&ntilde;a.

En el orreguismo no dan por sentado que será ella la legisladora provincial. Dicen que hay que ver si ella quiere y además está ahora en un lugar que es difícil de cubrir, que requiere de una persona muy cercana al gobernador, de su extrema confianza, ya que maneja su agenda y filtra sus contactos.

Detrás de Montaña está otra militante de apellido Vargas, quien no asumiría, con lo que se abren chances para que se convierta en legislador el que está en la lista de proporcionales en el lugar 11, que es Federico Cordero, un dirigente del departamento Iglesia que hoy se desempeña como director de Desarrollo Económico Provincial. Si asume, quedará una linda vacante a cubrir por Orrego en ese cargo dentro del Ministerio de Producción.

image
Federico Cordero.

