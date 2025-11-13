Para Fabián Martín, Baigorrí "reúne las condiciones necesarias" como Fiscal General y valoró el consenso: "Fue apoyado por todos los sectores"

Tras la designación de Guillermo Baigorrí como nuevo Fiscal General de la Corte de Justicia de San Juan , el vicegobernador y presidente de la Cámara de Diputados, Fabián Martín, destacó el amplio respaldo que obtuvo el magistrado durante la votación legislativa y aseguró que su nombramiento “representa un consenso institucional muy importante para la provincia”.

“Baigorrí reúne las condiciones necesarias y fue apoyado por diputados de todos los sectores políticos”, señaló Martín, quien valoró tanto la trayectoria profesional del flamante funcionario como el acompañamiento logrado en la sesión. En ese sentido, subrayó que el magistrado “tiene antecedentes sólidos, es catedrático y hace más de 13 años ocupa un cargo relevante en la Cámara Laboral de San Juan”.

El vicegobernador explicó que la designación se concretó conforme al procedimiento establecido por el Consejo de la Magistratura, que había elevado una terna integrada por los doctores Lozano, Senatore y Baigorrí. “Cada uno de ellos contaba con los méritos suficientes para ocupar el cargo. Finalmente, la Cámara resolvió designar al doctor Baigorrí, y ahora notificaremos a la Corte de Justicia para que lo ponga en funciones cuando lo considere oportuno”, precisó.

Respecto a la votación, Martín detalló que el resultado fue de 25 votos afirmativos y 11 negativos, aclarando que la diputada Marisa López expresó su voto en contra aunque no quedó registrado en el tablero. “Fue una elección muy importante para un cargo de enorme responsabilidad. Los legisladores evaluaron los antecedentes y las propuestas, y hay que ser respetuosos de la decisión del cuerpo”, sostuvo.

Además, explicó que la propuesta inicial del oficialismo fue acompañada tras un análisis detallado de los postulantes. “Se trató de una decisión institucional, no de una demostración de poder. El poder se demuestra todos los días con buena gestión y con decisiones que beneficien a los sanjuaninos”, afirmó.

Por último, Martín resaltó la relevancia del consenso alcanzado: “Hubo diputados de diferentes espacios políticos que acompañaron esta designación. Eso habla de madurez y del compromiso de todos por fortalecer las instituciones de la provincia”.

El trasfondo político de la designación

La designación de Guillermo Baigorrí como Fiscal General representó un triunfo político para el oficialismo, que logró imponer su candidato en una votación marcada por negociaciones intensas y acuerdos legislativos. El cargo, considerado uno de los más influyentes dentro de la estructura judicial, reemplaza a Eduardo “Jimmy” Quattropani, quien ocupó esa función durante más de una década.

El proceso comenzó semanas atrás, cuando el nombre de Baigorrí fue incluido en la terna elevada por el Consejo de la Magistratura. Superada esa instancia, la estrategia oficialista se concentró en garantizar los votos dentro del recinto. Según trascendió, el vicegobernador Fabián Martín lideró las gestiones internas, mientras que el senador Sergio Uñac también realizó contactos con legisladores de distintos espacios, incluido el bloquismo, para asegurar apoyos.

El resultado dejó al oficialismo con una mayoría clara y a Baigorrí como el primer representante de Producción y Trabajo en ocupar un cargo de esa magnitud en la Justicia provincial.

Apoyos clave y señales políticas

Uno de los respaldos más relevantes provino del Partido Bloquista, cuyos cuatro diputados -Luis Rueda, Gustavo Deguer, Miguel Atampiz y Federico Rizo- votaron a favor del candidato oficial. Aunque inicialmente habían mostrado interés por Matías Senatore, finalmente acompañaron al orreguismo, consolidando una alianza que ya se había manifestado en votaciones recientes sobre temas sensibles, como la aprobación del RIGI y la derogación del contrato con la empresa encargada del dique El Tambolar.

Desde distintos sectores políticos se interpretó este acompañamiento como una señal de continuidad en el vínculo entre ambos espacios, aunque por ahora no hay certezas sobre su proyección hacia el 2027.

El respaldo al oficialismo también llegó desde otros bloques y legisladores independientes. El diputado ullunero Leopoldo Soler, del bloque “Mejor nosotros”, votó afirmativamente y explicó que no tenía sentido “ponerse en contra del nuevo fiscal antes de asumir”. También se sumaron los votos positivos de Gabriel Sánchez (Chimbas), Jorge Castañeda (Calingasta), Omar Ortiz (Valle Fértil) y Pedro Abagli (Albardón), quienes ya habían mostrado posiciones cercanas al oficialismo en otras sesiones.

El representante de La Libertad Avanza, Fernando Patinella, también apoyó la designación, al igual que el diputado Eduardo Cabello, dirigente de la CGT y del peronismo, que mantuvo su postura favorable pese a los pedidos internos para cambiar su voto.

Completaron la lista de respaldos el diputado Marcelo Mallea, quien se había distanciado del peronismo tiempo atrás, y el referente del Frente Renovador, Franco Aranda, que volvió a mostrar coincidencias con el bloque mayoritario.