Con una mayoría impensada, Baigorrí es el nuevo Fiscal General de la Corte de San Juan

Los aires de confianza que el oficialismo provincial tenía antes de la sesión de este jueves no eran infundados. La Cámara de Diputados de San Juan designó este jueves a Guillermo Baigorrí como el nuevo Fiscal General de la Corte de Justicia de San Juan con una mayoría impensada hasta el momento. El profesional cosechó un total de 25 votos, sobre 11 en contra (en el contador salen 10 negativos, pero en la versión taquigráfica se dejó constancia de la negativa de la diputada justicialista, Marisa López). El oficialismo logró esta diferencia gracias a que varios diputados justicialistas votaron la moción propuesta por la diputada del Interbloque Cambia San Juan, Marcela Quiroga.

El tratamiento de la designación del Fiscal General fue el punto seis de la sesión. La primera en mocionar fue Quiroga, presidenta de la Comisión de Justicia. La legisladora propuso a Baigorrí como el candidato del Interbloque Cambia San Juan, y argumentó: "Voy a proponer a un abogado cuyo titulo fue expedido por la UBA en agosto de 1989. Ejerció de manera independiente desde ese año asesorando a diferente empresas y litigando. Participó de la Megacausa Expropiaciones como juez. Actualmente, es juez de la Cámara de Apelaciones Laboral desde el 2012 . Tiene una amplia trayectoria académica. También fue diputado nacional durante el 2003 al 2007 y participó como analista epistemológico en el proyecto de Digesto Jurídico de San juan" .

Seguidamente, la diputada del Bloque Justicialista y miembro del Consejo de la Magistratura, Fernanda Paredes, mocionó por Matías Senatore. Además de nombrar las aptitudes profesionales de su propuesta, la legisladora hizo hincapié en las características que debe tener un Fiscal General: "Nosotros vamos a mocionar por otro profesional. Entendemos que el cargo de Fiscal General es un cargo de extremada relevancia institucional que tiene que ver con el funcionamiento del Estado Republicano. Su actuación es garantía y respeto del cumplimiento del Estado de derecho. Tiene la enorme responsabilidad de exponer la acción penal. Tiene la superintendencia del ministerio publico y vela por su eficiencia e independencia. Fija política criminal y defensa oficial. Quien vaya a ocupar ese cargo no solo tiene que tener una vasta trayectoria, sino que tiene que tener solvencia moral y compromiso ético".

Después de ambas propuestas, el diputado giojista Mario Herrero propuso llevar adelante la votación de diferente manera y que, quienes no apoyen determinada moción, no voten en contra expresamente de la misma. Este pedido fue rechazado por el presidente de la Cámara Fabián Martín, dado que el reglamento plantea expresamente que todos los diputados tienen que votar a favor, en contra o abstenerse. Al ser rechazado, Paredes propuso que la votación sea nominal (la moción salió rechazada por 19 votos a favor y 17 en contra).

Finalmente se llegó al momento de la votación, normal, con los diputados optando por una u otra opción. Se puso a consideración la primera moción, la de Baigorrí, que terminó saliendo con 25 votos a favor, y apenas 11 en contra. Dado que no había posibilidad de que saliera aprobada la moción de Senatore, directamente no se votó.

Baigorrí fue votado por todo el Interbloque de Cambia San Juan (12 votos), por el Bloque Bloquista (4 votos) y por los socios del oficialismo, Marcelo Mallea y Fernando Patinella. ¿Los restantes? Algunos peronistas que tomaron la vereda de enfrente. Los peronistas que terminaron apoyando a Baigorrí fueron: Eduardo Cabello, Omar Ortiz, Jorge Castañeda, Pedro Albagli, Gabriel Sánchez Leopoldo Soler y Franco Aranda.