Milei, sobre el caso de las coimas en la Agencia de Discapacidad: "Tengo una absoluta tranquilidad"

“ Tengo una absoluta tranquilidad al respecto y tarde o temprano la verdad va a salir a la luz ”, afirmó Javier Milei, presidente de la República Argentina , al ser consultado sobre la causa que investiga un presunto esquema de coimas vinculado a la Agencia Nacional de Discapacidad.

Esa investigación tomó impulso en los últimos días con la imputación del fiscal Franco Picardi y la convocatoria a indagatoria de varios sospechosos, entre ellos Diego Spagnuolo, a quien se le adjudican varios audios en los presuntamente que se alude al circuito de corrupción.

A dos años de haber ganado el balotaje que lo llevó a la presidencia, el mandatario defendió la transparencia de su gestión y subrayó que su gobierno es “implacable” con los funcionarios que no cumplen con su labor.

“Siempre están desfigurando las cosas y poniendo... Hay mucha mala intención política en mostrar las cosas de manera que no son. Pero no quiero entorpecer el actuar de la justicia. Que la justicia siga actuando, que haga lo que tenga que hacer. Nosotros estamos absolutamente tranquilos y tarde o temprano la verdad saldrá a la luz”, insistió.

A modo de ejemplo, Milei recordó la causa tuvo que enfrentar el diputado nacional Guillermo Milman porque lo habían acusado de organizar el atentado a Cristina Kirchner. El caso finalmente se cerró y se demostró que el legislador no tuvo nada que ver con el ataque.

“Durante tres años lo acusaron de cosas aberrantes y está lleno de cosas así, lamentablemente la política tiene esa mugre”, dijo Milei.

Y se peguntó: “¿A usted no le llama la atención que esto haya aparecido tres semanas antes de las elecciones en la provincia de Buenos Aires?”

En otro tramo de la entrevista, el jefe de Estado puso el foco en el momento internacional de la Argentina. “La realidad es que hay gente que tiene mentalidad de barrio chico y la verdad es que es un mundo que está cambiando, que la discusión dejó de ser la globalización y la discusión es la geopolítica. Estas oportunidades pasan una vez cada cien años y si uno no las sabe aprovechar en el momento que pasa, se sube y se tarda el tren, tiene costos muy grandes”, indicó Milei.

Para el presidente, la posición actual del país es estratégica: “El bienestar de los argentinos no puede esperar después de más de cien años de un maltrato que hizo de crecer un país rico, pasáramos a ser uno de medianos ingresos y que podríamos haber terminado en la más absoluta miseria a la luz de la bomba que nos dejó plantada el gobierno anterior”.

Al repasar los dos años de gestión, Milei remarcó: “En primer lugar, tengo mucha gratitud. Un agradecimiento profundo a todos los argentinos que confiaron en que las ideas de la libertad podían funcionar. Las cosas que decían que íbamos a hacer eran supuestamente imposibles. No solo empezamos a hacerlas, sino que las hicimos tal como lo anunciamos”. En el plano económico, el presidente enfatizó: “El mejor ejemplo es el ajuste fiscal. El déficit cuasi fiscal lo eliminamos en seis meses, lo primero eran cinco puntos del PBI, lo segundo eran diez. Y todo nos hace prever que para mitad del año que viene la inflación ya va a estar en torno al cero”.

Respecto a los avances sociales y macroeconómicos, expresó: “Bajamos la deuda en 50.000 millones de dólares, sacamos doce millones de personas de la pobreza, seis millones de la indigencia. No estoy diciendo que la tarea está terminada porque tener treinta por ciento de pobres es un número aberrante, pero son niveles que teníamos en 2017. Y estamos mejorando mes a mes con mejoras de salarios reales, es decir, que el salario le gana a la inflación desde el mes de abril del año pasado”.

Durante la entrevista con Gabriel Anello en radio Mitre, el presidente defendió el acompañamiento social logrado: “Lo vivimos con gratitud, pero sobre todas las cosas con mucha responsabilidad y teniendo en cuenta que no había mucho margen de error. Dos tercios de los argentinos le dieron la espalda al populismo. Es muy valioso lo de los argentinos, porque había una cosa que a mí me parece muy interesante: nosotros lo mencionábamos al inicio de este año, y era que iba a ser la primera vez en la historia, que aún con la economía creciendo, un gobierno entraba en un año electoral dispuesto a apretar las clavijas en política fiscal y en política monetaria”.

Consultado sobre los rumores que indicaban que tiene previsto eliminar el Monotributo, pactar con el kirchnerismo el nombramientos de jueces en la Corte Suprema e incluso modificar la Constitución fue categórico: “Todas operaciones las tres”.

“Ninguna es veraz, o sea, ninguna... usted no habla, no, no, no tiene en su cabeza una reforma constitucional. No está haciendo ningún pacto con el kirchnerismo y es todo mentira que se va a eliminar el monotributo”. Volvió a calificar esas versiones como “mentiras instaladas para tratar de ensuciar al Gobierno”.

En lo institucional, defendió la independencia judicial y el respeto a la república: “La justicia tiene que ser independiente. Si queremos tener una república, necesitamos que la justicia sea independiente. No me puedo estar metiendo en la justicia”.

Milei también se refirió a la proyección internacional del país y definió como “histórico” el acuerdo comercial con Estados Unidos. “Los países que se aliaron con Estados Unidos progresaron y progresaron fuertemente”, sostuvo. A su vez, destacó las relaciones construidas con Italia y Francia, valorando la cooperación recibida por parte de los presidentes de esos países.

El presidente abordó la dinámica interna del gobierno y destacó la tarea y el vínculo con Luis Caputo, ministro de Economía. “Tengo un vínculo literalmente simbiótico con Toto Caputo”, dijo. También describió el ambiente de trabajo en el gabinete como “muy horizontal”, y elogió la gestión de Karina Milei al frente de la Secretaría General: “Demostró tener una capacidad enorme, no solo en la gestión como secretaria general, sino que entiende mucho más de política de lo que se creía”.

Milei admitió que su involucramiento es intenso en la mayoría de los ministerios, a excepción de áreas como Justicia y Salud: “Tengo una muy fuerte interacción con el setenta y cinco por ciento de los ministerios. Pero en el Ministerio de Justicia y el de Salud no me involucro porque no sé de los temas. ¿Qué recomendación les puedo dar yo, digamos, a gigantes como Mariano Cúneo Libarona o el ministro Mario Lugones? Más vale que escuche, que me calle y escuche”, explicó.

Además, ratificó que Cúneo Libarona continuará el Gabinete pese a las versiones y a los dichos del propio funcionario que indicaban que pretendía renunciar.

De cara al futuro, Milei detalló que el Congreso tratará reformas en materia laboral, tributaria, penal y presupuesto: “Hoy estamos encarando las reformas de segunda generación”. Consultado sobre si aspira a un nuevo mandato, reiteró: “No pienso en la reelección. Pienso en hacer mi trabajo y después, si los argentinos acompañan, serán quienes decidan. Todavía quedan dos años de mandato, hay mucho por hacer. Y si los argentinos deciden acompañarnos, entonces habrá seis”.

Para finalizar, el presidente dejó un mensaje a la sociedad: “Nosotros estamos profundamente comprometidos en cumplir la palabra y trabajamos para que Argentina sea el país más libre del mundo y de la mano de las ideas de la libertad, Argentina sea grande nuevamente y los argentinos sean felices”.

