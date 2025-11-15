sábado 15 de noviembre 2025

Insólito

Quién es el gaucho entrerriano que se volvió viral por su parecido con Milei: "No paro de recibir mensajes"

Lo que empezó como un video entre amigos terminó desbordando su vida cotidiana: ahora todos quieren una foto con el gaucho de Gualeguay que es casi un clon del Presidente.

Por Redacción Tiempo de San Juan
“No soy ningún hermano perdido ni busco nada del Presidente. Yo quiero trabajar tranquilo en el campo”, afirmó Diego, el entrerriano que se hizo viral por su parecido con Milei.

La vida de Diego Barreto solía transcurrir entre el campo y la ruta. A sus 30 años, trabajando con hacienda y manejando su camión en Gualeguay (Entre Ríos), nada hacía pensar que un día iba a convertirse en furor en las redes. Pero un video que grabó un amigo cambió todo: su parecido con el presidente Javier Milei lo catapultó a las millones de reproducciones.

“Nunca imaginé que iba a pasar esto”, contó Diego, todavía sorprendido por la repercusión. En diálogo con TN admitió que el teléfono “le explotó” entre notificaciones y mensajes que no llega a contestar. Su rutina, asegura, sigue siendo la misma: “Estoy con las vacas, viajando en el camión o con mis amigos, y no me da el tiempo”.

Su look con patillas largas, pelo revuelto y la barba siempre afeitada, ya le había valido bromas antes. Le decían que parecía “un loquito”, pero ahora, cada vez que lo ven en la ruta, lo saludan o le piden fotos. Incluso lo contactaron de varios comercios para grabar promociones.

En su casa y entre sus amigos tampoco podían creerlo. “Nunca pensamos que iba a llegar tan lejos”, dice. Entre tantas consultas, muchos le preguntan si tiene algún parentesco con Milei. Él lo descarta: “No soy ningún hermano perdido ni busco nada del Presidente. Yo quiero trabajar tranquilo en el campo”.

image

Aun así, reconoce que la experiencia le despertó cierta curiosidad y ganas de conocer al mandatario. Y se anima a contar algo más íntimo: antes de todo esto, pensaba irse del país. “Estaba cansado de pagar impuestos y de ver que todo era un desastre. Ahora estoy más tranquilo… en mis ojos veo futuro”, reflexiona.

Con humor, deja la puerta abierta: “Si Milei quiere invitarme a cantar, no tengo drama”. Por ahora, Diego solo quiere seguir con su vida sencilla de campo, pero ya sabe que su doble viral difícilmente pase desapercibido.

Fuente: TN

Temas
