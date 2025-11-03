El doble "paisano" de Javier Milei que la rompe en TikTok: quién es y por qué es furor

Un joven de Gualeguay, Entre Ríos, sorprendió en TikTok por su notable parecido con el presidente Javier Milei . En las últimas horas, su perfil comenzó a viralizarse gracias a videos donde muestra su rutina, lo que rápidamente lo instaló en las tendencias argentinas.

En Buenos Aires Pelea mortal: asesinó a su vecino al cortarle el cuello con el filo de una botella

Desgarrador Los escabrosos detalles de la autopsia de Diana, la nena de 9 años asesinada por su mamá

El usuario, identificado como @mileiii.gualeyo040 , comparte contenido cotidiano y aparece realizando actividades simples: cocinar, tomar mate en una camioneta y posar de manera relajada con una bebida en la mano. Sus seguidores destacaron no solo su aspecto físico, sino también sus gestos y ademanes, lo que alimentó aún más la comparación.

Javier Milei y el fenómeno viral del “doble paisano”

Según la reacción de los usuarios, el parecido no se limita al look. Muchos remarcaron que “hasta el peinado es igual” y que su forma de reírse recuerda a la del jefe de Estado. Para algunos, la semejanza fue tan llamativa que lo convirtieron en un personaje viral de la semana en Argentina.

Sin embargo, no todos coincidieron. Entre los comentarios también surgieron voces escépticas, señalando que se trata simplemente de un estilo similar o que el parecido “no es para tanto”.

Como suele ocurrir en redes, el debate se mezcló con humor político y mensajes que ironizaron sobre su eventual participación electoral.

La repercusión fue inmediata: sus publicaciones se ubicaron entre las más comentadas de TikTok Argentina, mostrando una vez más cómo la figura presidencial y la cultura digital se cruzan en escenarios inesperados.