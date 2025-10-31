El drama de una influencer tucumana: se quitó la vida en un vivo y su ex quedó en la mira

El caso de Karla Robles , la joven tucumana de 27 años que se quitó la vida durante una transmisión en TikTok, conmociona al país y abre un nuevo debate sobre la violencia psicológica en tiempos de redes. Su expareja, Ricardo Zerda , fue detenido y está acusado de haber generado un contexto de terror que habría llevado a la influencer a tomar la drástica decisión.

La detención fue ordenada por la Unidad Especializada de Homicidios I del Ministerio Público Fiscal y se concretó en el Hospital Obarrio , donde Zerda estaba internado. Los investigadores intentan determinar si el hostigamiento, las amenazas y el control constante ejercido por él fueron determinantes en el desenlace.

Antes de morir, Karla había dejado un mensaje que hoy cobra un tono estremecedor: “Prefiero matarme antes de que él me mate a mí”. Lo dijo en uno de sus videos, sin imaginar que sería tomado como una advertencia de lo que estaba por ocurrir.

image

Una vida marcada por el miedo

Detrás de su sonrisa frente a la cámara, Karla enfrentaba una historia de violencia. Según contó Augusto Avellaneda, abogado de la familia, la joven recibía amenazas constantes. “Le decía que si no se quitaba la vida, iba a matar a toda su familia. Ella estaba aterrorizada”, relató.

La investigación se fortaleció con el hallazgo de mensajes y audios en el celular de Karla, que evidencian la manipulación emocional y el hostigamiento. “Zerda logró instalar el miedo como forma de control”, sostienen desde la querella.

Seis denuncias sin respuesta

Entre 2021 y 2024, Karla denunció a su ex por violencia de género al menos seis veces. Todas las causas fueron archivadas por el fiscal Augusto Zapata. La familia asegura que esa inacción fue determinante.

“Si lo hubieran detenido la primera vez, mi hija estaría viva”, expresó su madre, Mirta Jiménez, durante una marcha que exigió justicia frente a Tribunales.

Aunque el abogado de la familia pidió reiteradamente la detención de Zerda, la Justicia solo aplicó una restricción de acercamiento, medida que el acusado violó en repetidas ocasiones.

image

Una historia que expone la indiferencia

El expediente ahora busca determinar si se trató de un suicidio inducido o un femicidio mediado. En cualquier caso, la muerte de Karla deja al descubierto una cadena de omisiones y desprotección.

Karla Robles era más que una influencer: era una joven con sueños, proyectos y una vida que pedía ayuda a gritos desde las redes. Su historia es hoy un símbolo del costo fatal que puede tener la indiferencia judicial frente a la violencia de género.