viernes 31 de octubre 2025

Aberrante publicidad en Jujuy: colgaron un maniquí para recrear un femicidio en un local de ropa

“La que pide descuento”, es la leyenda que acompaña al maniquí envuelto en bolsas negras de consorcio. Hubo un fuerte repudio por la mala estrategia publicitaria.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

Un local de ropa de San Salvador de Jujuy generó gran revuelo tras una estrategia publicitaria desafortunada y fuera de lugar. Sucede que, con un maniquí, simularon un femicidio con tono humorístico. Este hecho recibió un fuerte repudio de parte de los usuarios que expresaron lo desatinado de la publicidad.

La escena fue utilizada como parte de una supuesta estrategia publicitaria por el comercio y rápidamente se viralizó en redes sociales. El maniquí colgaba dentro de bolsas de consorcio, acompañado por un cartel que señala “La que pide descuento”.

La acción fue denunciada por usuarias y colectivos feministas como un acto de violencia simbólica y de género, por reproducir estereotipos y burlarse de las mujeres, trivializando la violencia extrema que muchas sufren. Además, en redes hubo fuerte repudio por utilizar la violencia como medio de publicidad.

Esta situación se asemeja a lo que sucedió en San Juan con el video de un boliche que publicitaba su evento de Halloween simulando un secuestro; o el video que grabaron dos trabajadores de una estación de servicio donde simulaban el secuestro de una mujer “por ser molesta”.

Usuarios de las redes sociales expresaron su desacuerdo con la publicación del local dedicado al comercio de ropa y dejaron comentarios tales como: "Otra vez usaron la violencia contra las mujeres para hacer publicidad" o "Retrocedimos 30 años, ahora volvió a ser aceptable hacer chistes de matar mujer".

No obstante, muchos no se opusieron al video. "Esto ya es el colmo, como va a ser repudiable una simple decoración jajaja" y "jajajaj que poco sentido del humor", son ejemplos de otros de los tantos comentarios.

