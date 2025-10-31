Vicentin queda en manos argentinas y ahora piden la homologación

El grupo rosarino Grassi se impuso en la puja por el control de Vicentin , al comunicar este viernes al juez Fabián Lorenzini que alcanzó las dos mayorías legales que exige la Ley de Concursos y Quiebras. Con más del 70% de las cápitas y más del 80% del capital verificado, la compañía solicitó la homologación del acuerdo preventivo y la adjudicación de las acciones de la agroexportadora santafesina, hasta ahora bajo administración judicial.

La presentación formal, firmada por el abogado Guillermo Casanova, se realizó en el Juzgado Civil y Comercial de Reconquista, donde tramita el concurso desde 2020. En el escrito, Grassi pidió que, en virtud de lo previsto en los artículos 45 y 48 de la ley 24.522, el juez declare “la existencia del acuerdo, su homologación y la transferencia automática del capital accionario sin otro trámite, pago o exigencia adicional”.

De esta manera, la firma fundada en Rosario y con fuerte presencia en la intermediación y exportación de granos, se encamina a tomar el control de la compañía más emblemática del norte santafesino, que entró en default en diciembre de 2019 con deudas superiores a u$s1.500 millones y más de 1.700 acreedores.

Fuentes del proceso confirmaron a Ámbito que el resultado fue “contundente”. Grassi superó con holgura las mayorías requeridas, “con cerca del 70% de los acreedores y más del 80% del capital”, lo que deja la definición prácticamente blindada frente a eventuales impugnaciones.

Grassi pide homologación y se prepara para asumir el control

En paralelo, el grupo emitió un comunicado en el que agradeció “el apoyo y la confianza recibida por una enorme mayoría de acreedores que acompañaron con su voto y su conformidad la propuesta presentada para recuperar una compañía de la enorme trascendencia que tiene Vicentin para todo el sector agroindustrial”.

La propuesta de Grassi se basa en un modelo asociativo que apunta a relanzar la operatoria de Vicentin y restablecer vínculos con productores y cooperativas. Incluye la recompra de granos con sobreprecio para los acreedores que vuelvan a operar con la nueva empresa y un esquema de recuperación total para los acreedores financieros que aporten prefinanciación de exportaciones.

En la vereda opuesta, el consorcio conformado por Molinos Agro y Louis Dreyfus Company (LDC) había presentado una contraoferta con pagos segmentados y la posibilidad de convertir deuda en acciones preferidas. Sin embargo, Grassi le ganó la pulseada. Días atrás, el juez Lorenzini incluso ordenó a ambas compañías eliminar de su portal de votación cualquier mecanismo que pudiera inducir a los acreedores a revertir apoyos ya otorgados a Grassi.

Con las mayorías obtenidas, el expediente entra ahora en la etapa de recuento final y homologación judicial, tras lo cual Grassi quedará habilitado para ejecutar su plan de salvataje y asumir la conducción de Vicentin. Si el juez convalida la presentación, la empresa pasará formalmente a manos nacionales, cerrando un ciclo de cinco años de litigios, default y pérdida de competitividad.

“Somos conscientes del enorme compromiso que asumimos y muy confiados en el camino que iniciamos y en las empresas que nos acompañarán en esta etapa”, expresó el directorio de Grassi en su declaración pública.

La confirmación marca un punto de inflexión: Vicentin vuelve a quedar en manos argentinas, con un operador privado del propio entramado agroexportador. El desenlace pone fin a una de las disputas empresariales más prolongadas de los últimos años y abre una nueva etapa para una compañía que fue símbolo del agro santafesino y del comercio exterior argentino.

Fuente: Ámbito