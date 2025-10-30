jueves 30 de octubre 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Crimen

Misterio: acribillaron a un ingeniero argentino en la frontera con Bolivia

Las características del crimen, y las de la víctima, desorientan a los investigadores.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

La comunidad de la frontera entre Argentina y Bolivia se encuentra conmocionada tras el brutal asesinato de Osvaldo Ezequías Cuéllar, un ingeniero argentino de 31 años y residente de Salvador Mazza. El profesional, que no tenía antecedentes criminales de ningún tipo, fue atacado de forma violenta y directa, lo que refuerza la hipótesis de un ataque sicario planificado.

Lee además
Salió la luz el video del momento en que la Policía ingresa a la casa en la que se cometió el triple crimen de las jóvenes en Florencio Varela.
Investigación

Las imágenes de la "casa del horror" donde se perpetró el triple crimen de Florencia Varela
villa san patricio: el crimen que habria sido una venganza por el robo de droga y una moto
Importante

Villa San Patricio: el crimen que habría sido una venganza por el robo de droga y una moto

El crimen se perpetró el lunes por la noche, entre las 21:00 y las 22:00 horas (alrededor de las 20:55, hora boliviana). Cuéllar fue interceptado por dos hombres a bordo de una motocicleta en una plaza céntrica de la localidad boliviana de San José de Pocitos, situada justo frente a Salvador Mazza. El lugar específico del atentado fue el cruce de la Avenida Tarija y la calle Oruro.

La Extrañeza del Ataque: Disparos sin Mediación

Lo que añade un velo de misterio al caso es la modalidad del ataque, la cual descarta casi inmediatamente el robo. Testigos del hecho relataron que los agresores no le hablaron ni le exigieron nada a Cuéllar. Por el contrario, le dispararon directamente a quemarropa antes de huir a toda velocidad hacia la frontera argentina.

El ingeniero en sistemas argentino recibió cuatro disparos. Las primeras pericias detallaron la extrema saña del atentado: tres de los balazos impactaron en la cabeza de la víctima y uno en la mano. Esta precisión refuerza la versión de un ataque "planificado y directo".

Debido a la gravedad de las heridas, Cuéllar fue trasladado de urgencia, primero al hospital Rubén Zelaya de San José de Pocitos, luego derivado al hospital Juan Domingo Perón en Tartagal, Salta, y finalmente al hospital San Bernardo, en la capital salteña, donde murió este miércoles por la noche.

Pistas e Hipótesis de los Investigadores

El comandante de frontera policial, coronel Mirko Bustos, confirmó que inmediatamente después de los disparos, los atacantes escaparon hacia el límite con Argentina.

Las autoridades bolivianas y argentinas trabajan de manera conjunta para reconstruir la secuencia del ataque. Se están revisando las cámaras de seguridad (particulares o públicas) en el sector de la Avenida Tarija y la calle Oruro, las cuales podrían haber registrado el momento del atentado y la huida de los agresores, que actuaron a cara descubierta.

Actualmente, no hay detenidos ni hipótesis confirmadas. Sin embargo, los investigadores barajan varias teorías:

  • Ajuste de Cuentas o Conflictos Personales: Las autoridades no descartan que el ataque haya sido un ajuste de cuentas o producto de conflictos personales.
  • Vínculo con Bandas Organizadas: Fuentes policiales indican que la zona de San José de Pocitos y Salvador Mazza es históricamente conocida como una "frontera caliente," marcada por el contrabando y el narcotráfico. Se considera que el crimen podría estar relacionado con bandas que operan a ambos lados de la frontera, aunque por ahora no hay elementos firmes que lo confirmen.
  • Error de Víctima: En Salvador Mazza se maneja la posibilidad de que los agresores se hayan equivocado de víctima.

Un dato relevante en la investigación es que, según fuentes policiales de Bolivia, se sospecha que los sicarios residirían del lado argentino de la frontera, aunque se intenta establecer por qué cruzaron a territorio boliviano para ejecutar el crimen.

El asesinato del joven ingeniero en sistemas ha generado profunda tristeza entre sus allegados. Sus excompañeros de estudio lo despidieron con mensajes de dolor: “Cada uno de nosotros guarda en el corazón un pedacito de él, de esos momentos compartidos que hoy se transforman en recuerdos eternos”. Allegados al malogrado profesional, sin encontrar explicación a lo sucedido contra una persona sin antecedentes, urgieron una respuesta de las autoridades de ambos países.

Temas
Seguí leyendo

Denunciaron al Doctor Chinaski por abuso sexual y abuso de poder

Murió un niño de 8 años que se le cayó un arco de handball en Buenos Aires

El Gobierno nacional confirmó que no aplicará la Ley de Financiamiento Universitario

Un reconocido banco contrata empleados para el área de servicios al cliente: requisitos y cómo postularse

Pelea mortal: discutía con su amigo, lo mató a tiros y le robó la bicicleta

Encontraron restos humanos en Entre Ríos y presumen que se trata del remisero asesinado por Pablo Laurta

Noviembre, el mes ideal para sembrar estas 3 plantas y llenar tu patio de verano de frutas en 2026

Hallazgo científico argentino: Cuál es el roedor que se comunica a nivel ultrasónico

LO QUE SE LEE AHORA
Imagen ilustrativa
Oferta de empleo

Un reconocido banco contrata empleados para el área de servicios al cliente: requisitos y cómo postularse

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Golpearon a una trabajadora sexual porque quedaron insatisfechos con el servicio: terminaron detenidos en el centro sanjuanino
Capital

Golpearon a una trabajadora sexual porque quedaron insatisfechos con el servicio: terminaron detenidos en el centro sanjuanino

Este es Lucas Mazzaforte, el interno quemado.
Reo herido

Un preso se prendió fuego dentro del Penal de Chimbas

Calor, vientos Zonda y Sur ¿y lluvia?: el combo de inclemencias que pronosticaron para San Juan durante las próximas horas
Datos del tiempo

Calor, vientos Zonda y Sur ¿y lluvia?: el combo de inclemencias que pronosticaron para San Juan durante las próximas horas

Suma una nueva denuncia la obstetra del Rawson acusada de provocarle la muerte a un bebé por negligencia
Impactante

Suma una nueva denuncia la obstetra del Rawson acusada de provocarle la muerte a un bebé por negligencia

Imagen ilustrativa
Sanjuanino estafado

Invirtió $4.500.000 en una plataforma digital, le hicieron creer que ganó 23.000 dólares y terminó sin un peso

Te Puede Interesar

Buscan al Asaltante de la escopeta por dos atracos en menos de 2 horas en Chimbas
Robos a mano armada

Buscan al "Asaltante de la escopeta" por dos atracos en menos de 2 horas en Chimbas

Por Redacción Tiempo de San Juan
El proyecto de cobre Altar, ubicado en las montañas de Calingasta; ya muestra sus números para convertirse en una mina.
Otro gigante del cobre sanjuanino

Altar, en Calingasta; demandará U$S 1.590 millones para producir cobre en su mina por medio siglo

Se confirmó la la fórmula del oficialismo en el Foro de Abogados: encabeza un hombre con relaciones políticas
Elecciones

Se confirmó la la fórmula del oficialismo en el Foro de Abogados: encabeza un hombre con relaciones políticas

Vandalismo en La Bebida: destrozaron el monumento que mantenía vivo el recuerdo de Nicolás Naranjo
En Rivadavia

Vandalismo en La Bebida: destrozaron el monumento que mantenía vivo el recuerdo de Nicolás Naranjo

Crece el escándalo por las estafas millonarias del penitenciario sanjuanino y se suman 20 denuncias
Más arrinconado

Crece el escándalo por las estafas millonarias del penitenciario sanjuanino y se suman 20 denuncias