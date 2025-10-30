Misterio: acribillaron a un ingeniero argentino en la frontera con Bolivia

La comunidad de la frontera entre Argentina y Bolivia se encuentra conmocionada tras el brutal asesinato de Osvaldo Ezequías Cuéllar, un ingeniero argentino de 31 años y residente de Salvador Mazza. El profesional, que no tenía antecedentes criminales de ningún tipo, fue atacado de forma violenta y directa, lo que refuerza la hipótesis de un ataque sicario planificado.

El crimen se perpetró el lunes por la noche, entre las 21:00 y las 22:00 horas (alrededor de las 20:55, hora boliviana). Cuéllar fue interceptado por dos hombres a bordo de una motocicleta en una plaza céntrica de la localidad boliviana de San José de Pocitos, situada justo frente a Salvador Mazza. El lugar específico del atentado fue el cruce de la Avenida Tarija y la calle Oruro.

La Extrañeza del Ataque: Disparos sin Mediación

Lo que añade un velo de misterio al caso es la modalidad del ataque, la cual descarta casi inmediatamente el robo. Testigos del hecho relataron que los agresores no le hablaron ni le exigieron nada a Cuéllar. Por el contrario, le dispararon directamente a quemarropa antes de huir a toda velocidad hacia la frontera argentina.

El ingeniero en sistemas argentino recibió cuatro disparos. Las primeras pericias detallaron la extrema saña del atentado: tres de los balazos impactaron en la cabeza de la víctima y uno en la mano. Esta precisión refuerza la versión de un ataque "planificado y directo".

Debido a la gravedad de las heridas, Cuéllar fue trasladado de urgencia, primero al hospital Rubén Zelaya de San José de Pocitos, luego derivado al hospital Juan Domingo Perón en Tartagal, Salta, y finalmente al hospital San Bernardo, en la capital salteña, donde murió este miércoles por la noche.

Pistas e Hipótesis de los Investigadores

El comandante de frontera policial, coronel Mirko Bustos, confirmó que inmediatamente después de los disparos, los atacantes escaparon hacia el límite con Argentina.

Las autoridades bolivianas y argentinas trabajan de manera conjunta para reconstruir la secuencia del ataque. Se están revisando las cámaras de seguridad (particulares o públicas) en el sector de la Avenida Tarija y la calle Oruro, las cuales podrían haber registrado el momento del atentado y la huida de los agresores, que actuaron a cara descubierta.

Actualmente, no hay detenidos ni hipótesis confirmadas. Sin embargo, los investigadores barajan varias teorías:

Ajuste de Cuentas o Conflictos Personales: Las autoridades no descartan que el ataque haya sido un ajuste de cuentas o producto de conflictos personales .

Las autoridades no descartan que el ataque haya sido un . Vínculo con Bandas Organizadas: Fuentes policiales indican que la zona de San José de Pocitos y Salvador Mazza es históricamente conocida como una "frontera caliente," marcada por el contrabando y el narcotráfico . Se considera que el crimen podría estar relacionado con bandas que operan a ambos lados de la frontera , aunque por ahora no hay elementos firmes que lo confirmen.

Fuentes policiales indican que la zona de San José de Pocitos y Salvador Mazza es históricamente conocida como una "frontera caliente," marcada por el . Se considera que el crimen podría estar , aunque por ahora no hay elementos firmes que lo confirmen. Error de Víctima: En Salvador Mazza se maneja la posibilidad de que los agresores se hayan equivocado de víctima.

Un dato relevante en la investigación es que, según fuentes policiales de Bolivia, se sospecha que los sicarios residirían del lado argentino de la frontera, aunque se intenta establecer por qué cruzaron a territorio boliviano para ejecutar el crimen.

El asesinato del joven ingeniero en sistemas ha generado profunda tristeza entre sus allegados. Sus excompañeros de estudio lo despidieron con mensajes de dolor: “Cada uno de nosotros guarda en el corazón un pedacito de él, de esos momentos compartidos que hoy se transforman en recuerdos eternos”. Allegados al malogrado profesional, sin encontrar explicación a lo sucedido contra una persona sin antecedentes, urgieron una respuesta de las autoridades de ambos países.