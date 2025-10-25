Villa San Patricio: el crimen que habría sido una venganza por el robo de droga y una moto

Con el correr de los días se van dando a conocer más datos del crimen de Villa San Patricio en Chimbas . Con lo informado por fiscalía, el trasfondo sería una venganza. Los investigadores dieron a conocer un testimonio clave, que da a luz el por qué del presunto homicida Jonathan Lucero en dispararle a quemarropa a Matías Emiliano Díaz Amestíca.

Cuando los miembros de la UFI Delitos Especiales daban a conocer los elementos de convicción que tienen recolectados dieron a conocer el de un amigo de Matías Díaz. Este manifestó que la víctima “trabajaba” para Lucero vendiendo droga . Aparentemente, Díaz se quedó con droga y una moto de Lucero. Hecho que habría ocurrido hace unos 6 meses atrás.

WhatsApp Image 2025-10-24 at 08.44.50 (2)

Ahí comenzó la bronca de Lucero con Díaz. Supuestamente este testigo, Díaz -al tiempo- le devolvió la moto a Lucero pero no la droga. Todo parece indicar que el enfrentamiento nació ahí y culminó de la peor manera.

Otros testigos presenciales del crimen manifestaron haber escuchado de Lucero -que se transportaba en una moto Honda blanco con rojo- dos frases, “Viste que te iba a encontrar” e “Y ahora qué pasa”, para luego dispararle a quemarropa en varias ocasiones. Tres impactos dieron en la humanidad de Diaz provocándole una herida fatal en los pulmones.

Este crimen ocurrió en la vereda norte de calle Formosa en Villa San Patricio en Capital. Matías Díaz estaba en ese lugar cuando Lucero llegó con su moto Honda blanco con rojo. Le dijo varias cosas y le disparó. Luego huyó y no se supo nada de él.

WhatsApp Image 2025-10-24 at 12.50.19

Fuentes del caso manifestaron que el fin de Lucero era evadir la justicia, ya que se dio a la fuga, se deshizo del arma -creen que es calibre .32- y la moto. Las cámaras lo captan huir hacia su casa. Luego a las 21:40 horas quedó captado que el Peugeot 208 de su pareja pasó hacia Mendoza. Por tal razón, el fiscal Sebastián Gómez cree que se dio a la fuga a la vecina provincia.

Durante días no se supo nada de él pero si amenazas. Una pariente de Díaz dice haber recibido una notificación en Facebook donde un usuario con el seudónimo “Tu Wachi Lucero” le escribió: “No te metas” en el problema y “Matías se lo merecía por rata”. También recibió dos audios de otro usuario y la voz supuestamente era de Lucero. Esta prueba la tiene fiscalía y lo que se reproduce es que Lucero pide ayuda para “cuidar a su familia”.

Tres menores que fueron testigos presenciales del hecho pasarán por Cámara Gesell. Esta medida será crucial, porque contarán qué ocurrió y pueden ser trascendentales. Cabe destacar que parte de su testimonio fueron dichos por sus madres cuando se les tomó testimonio. Este anticipo de prueba se realizará el próximo martes 28 de octubre.