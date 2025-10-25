sábado 25 de octubre 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Lo último

Limpiaba una acequia y cayó muerto en Santa Lucía: dieron a conocer el resultado de autopsia

La víctima fatal era empleado de la Municipalidad de Santa Lucía y se llamaba Eduardo García (57).

Por Redacción Tiempo de San Juan
WhatsApp Image 2025-10-24 at 12.20.55 (2)
Lee además
identificaron al empleado municipal de santa lucia que murio mientras trabajaba
Triste noticia

Identificaron al empleado municipal de Santa Lucía que murió mientras trabajaba
aparecieron nuevas pistas sobre raul, el vecino de albardon que salio a pagar boletas y no regreso
Investigación

Aparecieron nuevas pistas sobre Raúl, el vecino de Albardón que salió a pagar boletas y no regresó

Desde un primer momento se dijo que el cuerpo de García no tenía signos de criminalidad y violencia, es decir, que todo indicaba que falleció por causas naturales. Su cuerpo fue enviado a la Morgue Judicial para realizar la autopsia correspondiente y confirmaron que la causa de muerte fue de un infarto agudo en el miocardio.

Con esta prueba se descarta en su totalidad que el señor haya sido víctima de un hecho violento.

Este lamentable episodio ocurrió alrededor de las 10 horas en la puerta de un barrio privado. Varios trabajadores de la Municipalidad de Santa Lucía estaban limpiando la zona cuando García empezó a sentirse mal.

Los compañeros explicaron que el sujeto empezó a decir que se no se sentía bien, que tomo un poco de agua y que instantes después cayó desplomado al interior de una cuneta. Llamaron a la ambulancia y a pesar de los trabajos de reanimación, los médicos corroboraron que había fallecido.

En el hecho trabajó personal de UFI Delitos Especiales N°6 a cargo del fiscal Adolfo Díaz y el ayudante fiscal César Recio.

Temas
Seguí leyendo

Video: rescatan a una mujer que se fracturó la pierna mientras hacía trekking en Ullum

Villa San Patricio: el crimen que habría sido una venganza por el robo de droga y una moto

En Casuarinas: entraron con armas a su casa, forcejeó con los ladrones y se escaparon amenazándolo de muerte

Detuvieron a un sanjuanino por robar una batería en la vía pública

Allanaron una casa en Albardón y encontraron un cultivo de marihuana que superaba lo permitido

Recuperaron una bicicleta robada en 25 de Mayo: estaba en una vivienda de Rawson

Revés para los condenados por la estafa a la Caja MOB

Sin perdón de Dios, robó focos de una iglesia en Albardón y quedó filmado

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
villa san patricio: el crimen que habria sido una venganza por el robo de droga y una moto
Importante

Villa San Patricio: el crimen que habría sido una venganza por el robo de droga y una moto

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Revés para los condenados por la estafa a la Caja MOB
Corte de Justicia

Revés para los condenados por la estafa a la Caja MOB

¿Primera dama? En la Patagonia afirman que una famosa sanjuanina tiene una relación amorosa con un intendente sureño
¡Sorpresa!

¿Primera dama? En la Patagonia afirman que una famosa sanjuanina tiene una relación amorosa con un intendente sureño

Video: así robaron una moto en la puerta de un consorcio del centro sanjuanino
Capital

Video: así robaron una moto en la puerta de un consorcio del centro sanjuanino

Allanaron una casa en Albardón y encontraron un cultivo de marihuana que superaba lo permitido
Operativo policial

Allanaron una casa en Albardón y encontraron un cultivo de marihuana que superaba lo permitido

Siento que no quepo en este mundo: la impactante frase de un médico tras el debate por el cartel en una panadería sanjuanina
Debate

"Siento que no quepo en este mundo": la impactante frase de un médico tras el debate por el cartel en una panadería sanjuanina

Te Puede Interesar

Los especialistas distribuyen las cámaras en distintas zonas del Parque Nacional El Leoncito para buscar ejemplares del gato andino.
Investigación

Con más de 30 cámaras trampa buscan al gato andino en San Juan

Por Daiana Kaziura
Villa San Patricio: el crimen que habría sido una venganza por el robo de droga y una moto
Importante

Villa San Patricio: el crimen que habría sido una venganza por el robo de droga y una moto

Una urna de antaño, los años que estuvo escondida y cómo la utilizaron los partidos sanjuaninos
Historias de elecciones

Una urna de antaño, los años que estuvo escondida y cómo la utilizaron los partidos sanjuaninos

Aparecieron nuevas pistas sobre Raúl, el vecino de Albardón que salió a pagar boletas y no regresó
Investigación

Aparecieron nuevas pistas sobre Raúl, el vecino de Albardón que salió a pagar boletas y no regresó

Video: rescatan a una mujer que se fracturó la pierna mientras hacía trekking en Ullum
Las Tapias

Video: rescatan a una mujer que se fracturó la pierna mientras hacía trekking en Ullum