Limpiaba una acequia y cayó muerto en Santa Lucía: dieron a conocer el resultado de autopsia

Este viernes por la mañana se lamentó la vida de una persona. Eduardo García, de 57 años, murió mientras trabajaba limpiando una acequia por calle Roque Sáenz Peña en Santa Lucía.

Desde un primer momento se dijo que el cuerpo de García no tenía signos de criminalidad y violencia, es decir, que todo indicaba que falleció por causas naturales. Su cuerpo fue enviado a la Morgue Judicial para realizar la autopsia correspondiente y confirmaron que la causa de muerte fue de un infarto agudo en el miocardio.

Con esta prueba se descarta en su totalidad que el señor haya sido víctima de un hecho violento.

Este lamentable episodio ocurrió alrededor de las 10 horas en la puerta de un barrio privado. Varios trabajadores de la Municipalidad de Santa Lucía estaban limpiando la zona cuando García empezó a sentirse mal.

Los compañeros explicaron que el sujeto empezó a decir que se no se sentía bien, que tomo un poco de agua y que instantes después cayó desplomado al interior de una cuneta. Llamaron a la ambulancia y a pesar de los trabajos de reanimación, los médicos corroboraron que había fallecido.

En el hecho trabajó personal de UFI Delitos Especiales N°6 a cargo del fiscal Adolfo Díaz y el ayudante fiscal César Recio.