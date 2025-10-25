sábado 25 de octubre 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Imágenes sensibles

Tras la pelea que provocó la muerte de Emir, se viralizó un video de un nuevo enfrentamiento, ahora entre chicas

Luego de la muerte de Emir Barboza, un nuevo video viral muestra a dos chicas enfrentándose físicamente en Valle Grande, mientras sus pares las filman y las alientan.

Por Redacción Tiempo de San Juan
pelea

Tras la trágica muerte de Emir Barboza, el niño de 8 años que falleció por un disparo en el pecho durante un enfrentamiento entre bandas en el barrio Valle Grande, ahora circula en redes sociales un video que muestra una pelea entre dos chicas en la misma zona.

Lee además
desde una play hasta un ventilador de techo: recuperaron gran cantidad de objetos robados en chimbas
Investigación

Desde una Play hasta un ventilador de techo: recuperaron gran cantidad de objetos robados en Chimbas
aparecieron nuevas pistas sobre raul, el vecino de albardon que salio a pagar boletas y no regreso
Investigación

Aparecieron nuevas pistas sobre Raúl, el vecino de Albardón que salió a pagar boletas y no regresó

En las imágenes, que se volvieron virales, se puede ver a las jóvenes golpeándose y tirándose del pelo, mientras un grupo de chicas las filma y las alienta a continuar la pelea. En un momento, cuando alguien intenta separarlas, se escucha claramente la frase: "Dejalas que se saquen las ganas".

La difusión de este material coincide con el reciente hecho que conmocionó a la comunidad: la muerte de Emir Barboza.

Mirá el video

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/tiempodesanjuan/status/1982110649325932813&partner=&hide_thread=false

Seguí leyendo

Video: rescatan a una mujer que se fracturó la pierna mientras hacía trekking en Ullum

Limpiaba una acequia y cayó muerto en Santa Lucía: dieron a conocer el resultado de autopsia

Villa San Patricio: el crimen que habría sido una venganza por el robo de droga y una moto

En Casuarinas: entraron con armas a su casa, forcejeó con los ladrones y se escaparon amenazándolo de muerte

Detuvieron a un sanjuanino por robar una batería en la vía pública

Allanaron una casa en Albardón y encontraron un cultivo de marihuana que superaba lo permitido

Recuperaron una bicicleta robada en 25 de Mayo: estaba en una vivienda de Rawson

Revés para los condenados por la estafa a la Caja MOB

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
video: rescatan a una mujer que se fracturo la pierna mientras hacia trekking en ullum
Las Tapias

Video: rescatan a una mujer que se fracturó la pierna mientras hacía trekking en Ullum

Por Pablo Mendoza

Las Más Leídas

Revés para los condenados por la estafa a la Caja MOB
Corte de Justicia

Revés para los condenados por la estafa a la Caja MOB

Tras la pelea que provocó la muerte de Emir, se viralizó un video de un nuevo enfrentamiento, ahora entre chicas
Imágenes sensibles

Tras la pelea que provocó la muerte de Emir, se viralizó un video de un nuevo enfrentamiento, ahora entre chicas

Allanaron una casa en Albardón y encontraron un cultivo de marihuana que superaba lo permitido
Operativo policial

Allanaron una casa en Albardón y encontraron un cultivo de marihuana que superaba lo permitido

Video: rescatan a una mujer que se fracturó la pierna mientras hacía trekking en Ullum
Las Tapias

Video: rescatan a una mujer que se fracturó la pierna mientras hacía trekking en Ullum

Villa San Patricio: el crimen que habría sido una venganza por el robo de droga y una moto
Importante

Villa San Patricio: el crimen que habría sido una venganza por el robo de droga y una moto

Te Puede Interesar

El puente sobre el lago del Parque de Mayo se construirá en hormigón y será iluminado para el deleite de grandes y chicos. 
Histórica obra

Los secretos del lifting al lago del Parque de Mayo: sistema de aireado, aguas danzantes y un puente peatonal de 57 metros

Por Miriam Walter
El canto lírico gana terreno en San Juan con el debut del concierto escénico de Markén Proyectos video
Artistas en escena

El canto lírico gana terreno en San Juan con el debut del concierto escénico de Markén Proyectos

¡Habemus clásico! Confirmaron fecha y horario del partido entre San Martín y Godoy Cruz
Oficial

¡Habemus clásico! Confirmaron fecha y horario del partido entre San Martín y Godoy Cruz

Los especialistas distribuyen las cámaras en distintas zonas del Parque Nacional El Leoncito para buscar ejemplares del gato andino.
Investigación

Con más de 30 cámaras trampa buscan al gato andino en San Juan

Villa San Patricio: el crimen que habría sido una venganza por el robo de droga y una moto
Importante

Villa San Patricio: el crimen que habría sido una venganza por el robo de droga y una moto