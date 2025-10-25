Tras la trágica muerte de Emir Barboza, el niño de 8 años que falleció por un disparo en el pecho durante un enfrentamiento entre bandas en el barrio Valle Grande, ahora circula en redes sociales un video que muestra una pelea entre dos chicas en la misma zona.

En las imágenes, que se volvieron virales, se puede ver a las jóvenes golpeándose y tirándose del pelo, mientras un grupo de chicas las filma y las alienta a continuar la pelea. En un momento, cuando alguien intenta separarlas, se escucha claramente la frase: "Dejalas que se saquen las ganas".

La difusión de este material coincide con el reciente hecho que conmocionó a la comunidad: la muerte de Emir Barboza. Mirá el video Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/tiempodesanjuan/status/1982110649325932813&partner=&hide_thread=false Tras la pelea que provocó la muerte de Emir, se viralizó un video de un nuevo enfrentamiento, ahora entre chicas pic.twitter.com/Q0BHycoRWL — Tiempo de San Juan (@tiempodesanjuan) October 25, 2025

Compartí esta nota en redes sociales:







