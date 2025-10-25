sábado 25 de octubre 2025

Pedido

Una tragedia, una promesa y un robo: buscan la tricicleta de su madre fallecida en un accidente hace 31 años en San Juan

El singular rodado, conservado durante más de tres décadas como símbolo de amor familiar, fue robado en Rawson el pasado lunes. La historia de las hermanas Nuñez que conmueve y el pedido a la comunidad para recuperar el recuerdo de su madre.

Por Florencia Blanchero
Isabel Núñez contó la historia a Tiempo de San Juan de un objeto recientemente robado, con valor sentimental incalculable. La tricicleta robada pertenecía a su madre. La mujer relató que la tragedia ocurrió en abril de 1994, cuando sus padres viajaban desde San Juan hacia Mendoza y sufrieron un accidente fatal a la altura de El Cerrillo. En aquel mismo siniestro, su hermana Mónica Núñez también resultó herida junto a su esposo e hijos, aunque lograron sobrevivir.

Desde Bella Vista, Buenos Aires, Isabel decidió escribir a este medio para inmtentar recuperar algo que no tiene precio para ellas: la tricicleta que pertenecía a su madre Norma, fallecida hace más de 31 años en el mismo accidente que involucró a su hermana Mónica, quien actualmente vive en San Juan y a quien le fue sustraida el pasado lunes desde su propio domicilio en Rawson.

"Pasaron más de treinta años desde aquel día y uno se va quedando con recuerdos. Mi hermana había guardado la tricicleta de mamá, la fue reparando y pintando. Era su manera de recordarla", contó Isabel.

La tricicleta robada en Rawson.

La tricicleta robada en Rawson.

Un robo que duele

Mónica vive actualmente en calle Perona Este en Rawson, y fue allí donde el pasado lunes —al día siguiente del Día de la Madreladrones ingresaron a su domicilio y se llevaron la tricicleta.

Mónica Nuñez, la damnificada por el robo de la tricicleta de su madre.

Mónica Nuñez, la damnificada por el robo de la tricicleta de su madre.

Fue pura coincidencia, pero se llevaron justo eso, lo más valioso para ella. No era por el dinero, era el recuerdo de mamá”, expresó Isabel, conmovida.

Según relató, su hermana realizó la denuncia correspondiente, pero hasta el momento no hubo novedades sobre el paradero del rodado.

Un pedido con esperanza

Me gustaría que se conozca la historia. Es un pedacito de nuestra madre, un símbolo de todo lo que vivimos”, pidió Isabel.

Norma, la mamá de las hermanas Nuñez.

Norma, la mamá de las hermanas Nuñez.

El caso está siendo investigado, pero para la familia, más allá del valor material, lo que buscan recuperar es un recuerdo cargado de amor y memoria familiar.

