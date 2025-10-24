Allanaron una casa en Albardón y encontraron un cultivo de marihuana que superaba lo permitido

Este viernes por la mañana, efectivos de la Comisaría 18ª de Albardón, junto a personal de la Unidad Fiscal de Delitos Genéricos, realizaron un allanamiento en el barrio Luján, en el marco de una investigación por amenazas y lesiones contra una persona identificada como Cañizares.

WhatsApp Image 2025-10-24 at 21.19.58 Durante el operativo, los policías detectaron en el fondo del domicilio un invernadero y un secadero de marihuana, por lo que se dio intervención a la división Drogas Ilegales. La propietaria del lugar presentó un permiso del Reprocann, que autoriza el cultivo personal de hasta nueve plantas, pero al inspeccionar el sitio se comprobó que la cantidad superaba ampliamente el límite permitido.

En total, los uniformados secuestraron 48 plantas de más de dos metros de altura, 47 plantines, 13 gramos de cogollo, 400 gramos de hojas secas, una balanza digital y un frasco con líquido y hojas secas. La causa quedó ahora en manos de la Unidad Fiscal Federal, que evaluará las pruebas y definirá los próximos pasos en la investigación.

