Pablo Maldonado suma nueva magia, sentimientos e historias a su placentero camino musical

Igual que cuando alguien aprovecha la pendiente del puente de casa para hacer arrancar un autito mañoso, Pablo Maldonado aprovechó el envión que le dejó su perfeccionamiento artístico en Nueva York para compartir en distintas plataformas inspiraciones nacidas acá y un poco más allá.

El cantautor sanjuanino estuvo con su querida Belén Ramet disfrutando de un nueva aprendizaje musical en el Gran Manzana y, para no repetir lo de la vez pasada, volvió a San Juan y empezó a hornear nuevos materiales -algunos que llevaban leudando desde antes del viaje- repletos de historias y sentimientos.

Así fue como en menos de un mes, el carismático Pablito puso en danza ‘Seis febreros’, ‘Estrellas Fugaces’ e ‘Indeleble’, cada uno con su respectiva imagen de presentación y un laburo técnico y de producción de altísimo nivel.

Maldonado, que irradia energía y entusiasma con su buena onda a todo aquel que pasa a 50 metros a la redonda de su presencia, se permitió un desglose particular de cada uno de estas tres nuevas composiciones:

Seis febreros

“Seis febreros es una historia tremendamente tierna y dura a la vez. Es una niña de 6 años que le pregunta a su madre qué pasó, por qué solo lleva el apellido de su madre, y que cuando ve un señor con anteojos se pone a llorar. La tapa de la presentación en plataformas es una pintura de Peluky García, que es una artista plástica de la Patagonia que conocí en el viaje a Villalonga. Es una imagen de la Bahía de San Blas, ubicada al sur de la provincia de Buenos Aires”.

Embed - SEIS FEBREROS

Estrellas Fugaces

“Estrellas fugaces es una canción que escribimos en coautoría con Nora Lucero, con la cual ya hemos hecho varias canciones. Es una canción que terminamos de hacer en enero de este año y que está inspirada en un poema que se llama Arenas y está dentro del segundo libro de Nora que se llama ‘Segundo país’. El arte de tapa es de Elina Lucero, que es una obra grande en acrílico que terminamos eligiendo”.

Embed - ESTRELLAS FUGACES

Indeleble

“Indeleble es una canción que está grabada con dos guitarras acústicas y mi voz obviamente. Es una canción mi autoría y es una historia de amor y el amor es indeleble. Y el arte de tapa es una foto de Belén tomada en Lincoln Center de Nueva York y en la que también aparece la bailarina Nadia Chesini. En cualquier momento se viene también el video”.

Embed - INDELEBLE

Una novedad bien internacional que está al caer

En cualquier momento, según apuntó el propio Pablo, aparecerá en sus plataformas un covers de la famosa canción ‘That’s What Friends Are For’ que ha hecho con la cantante estadounidense Angela Watson. “Es algo muy bonito que surgió y que la gente tiene que estar atenta a las plataformas para poder escucharla. A Ángela la conocí en el 2023 y la verdad que pegamos buena onda. Esta versión la trabajamos por separado, pero ha quedado una unión muy bonita que seguramente va a gustar”.