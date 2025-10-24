viernes 24 de octubre 2025

Operativo

Recuperaron una bicicleta robada en 25 de Mayo: estaba en una vivienda de Rawson

El rodado, denunciado como robado el 22 de octubre en el barrio Santa Rosa, fue hallado por personal de la Comisaría 10ª en una vivienda de Rawson y devuelto a su propietario.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Un hecho de inseguridad ocurrido la semana pasada en el departamento 25 de Mayo tuvo una resolución favorable este viernes, luego de que la Policía lograra recuperar una bicicleta que había sido denunciada como robada y la restituyera a su propietario, Oscar “Fredy” Leyes.

Según informaron fuentes policiales, el robo ocurrió el 22 de octubre, cuando el damnificado dormía en su vivienda del barrio Santa Rosa. En ese momento, personas desconocidas ingresaron al comedor y sustrajeron una bicicleta marca Hispano France, rodado 28. Leyes relató que escuchó ruidos dentro de la casa, pero al dirigirse al comedor encontró la puerta abierta y notó la falta del rodado.

Tras la denuncia, intervino personal de la Comisaría 10ª y de la UFI de Delitos contra la Propiedad, quienes iniciaron las tareas investigativas. Finalmente, el rodado fue hallado en una vivienda del barrio Sarmiento del Médano de Oro, en Rawson, donde fue secuestrado y posteriormente entregado a su dueño.

El morador de la vivienda donde se encontraba la bicicleta quedó vinculado a la causa, aunque permanece en libertad mientras continúa la investigación.

