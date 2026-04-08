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"Rinde Más": vuelve la feria con producción local y precios más económicos de Rawson

El municipio en conjunto con la Sociedad de Chacareros Temporarios de San Juan presentaron la nueva edición del evento. Las fechas.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Vuelve la Feria Rinde Más a Rawson, con frutas, verduras, artesanías y actividades recreativas.

Vuelve la Feria Rinde Más a Rawson, con frutas, verduras, artesanías y actividades recreativas.

La feria “Rinde Más” regresa a Rawson con un calendario 2026 que apuesta a reforzar el consumo local y ofrecer productos a precios accesibles. El evento, impulsado por la Municipalidad junto a la Sociedad de Chacareros Temporarios de San Juan, se realizará de manera mensual y reunirá a productores, artesanos y emprendedores del departamento.

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El espacio permitirá la venta directa de frutas, verduras, alimentos elaborados y productos regionales, sin intermediarios, con el objetivo de abaratar costos para los consumidores y generar ingresos para los trabajadores locales. Además, se sumarán propuestas gastronómicas, actividades culturales y opciones recreativas para toda la familia.

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Según explicó el secretario de Gobierno y Desarrollo Económico, Sebastián Chirino, la feria “vuelve a posicionarse como una alternativa para el bolsillo de las familias”, al combinar calidad con precios competitivos. En esta edición participarán más de 50 emprendedores y habrá cocina en vivo y distintas actividades.

Desde la organización también destacaron que se podrán encontrar bolsones de frutas y verduras a valores más bajos que en el mercado tradicional, además de otros productos de consumo cotidiano.

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La feria se realizará en el playón del Mercado Concentrador de Frutas y Hortalizas, en Rawson, y contará con distintos sectores: puestos de productores, artesanos, patio de comidas y espacios para actividades.

El evento tendrá lugar el primer o segundo fin de semana de cada mes, de 8 a 13 horas.

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El cronograma confirmado de la Feria Rinde Más de Rawson

  • 11 de abril: Especial Otoño
  • 9 de mayo: Especial de la Patria
  • 6 de junio: Especial Día del Padre
  • 4 de julio: Especial de Invierno
  • 1 de agosto: Especial Infancias
  • 5 de septiembre: Especial Primavera
  • 3 de octubre: Especial Día de la Madre
  • 7 de noviembre: Especial Sabores Regionales
  • 5 de diciembre: Especial Navideña

Desde el municipio también informaron que continúa abierta la convocatoria para productores y artesanos que quieran sumarse a la feria. Para inscribirse, deben comunicarse con el área de Producción municipal, a través del teléfono 2645124129.

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