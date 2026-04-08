"Rinde Más": vuelve la feria con producción local y precios más económicos de Rawson

Vuelve la Feria Rinde Más a Rawson, con frutas, verduras, artesanías y actividades recreativas.

La feria “Rinde Más” regresa a Rawson con un calendario 2026 que apuesta a reforzar el consumo local y ofrecer productos a precios accesibles. El evento, impulsado por la Municipalidad junto a la Sociedad de Chacareros Temporarios de San Juan, se realizará de manera mensual y reunirá a productores, artesanos y emprendedores del departamento.

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El espacio permitirá la venta directa de frutas, verduras, alimentos elaborados y productos regionales, sin intermediarios, con el objetivo de abaratar costos para los consumidores y generar ingresos para los trabajadores locales. Además, se sumarán propuestas gastronómicas, actividades culturales y opciones recreativas para toda la familia.

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Según explicó el secretario de Gobierno y Desarrollo Económico, Sebastián Chirino, la feria “vuelve a posicionarse como una alternativa para el bolsillo de las familias”, al combinar calidad con precios competitivos. En esta edición participarán más de 50 emprendedores y habrá cocina en vivo y distintas actividades.

Desde la organización también destacaron que se podrán encontrar bolsones de frutas y verduras a valores más bajos que en el mercado tradicional, además de otros productos de consumo cotidiano.

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La feria se realizará en el playón del Mercado Concentrador de Frutas y Hortalizas, en Rawson, y contará con distintos sectores: puestos de productores, artesanos, patio de comidas y espacios para actividades.

El evento tendrá lugar el primer o segundo fin de semana de cada mes, de 8 a 13 horas.

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El cronograma confirmado de la Feria Rinde Más de Rawson

11 de abril: Especial Otoño

9 de mayo: Especial de la Patria

6 de junio: Especial Día del Padre

4 de julio: Especial de Invierno

1 de agosto: Especial Infancias

5 de septiembre: Especial Primavera

3 de octubre: Especial Día de la Madre

7 de noviembre: Especial Sabores Regionales

5 de diciembre: Especial Navideña

Desde el municipio también informaron que continúa abierta la convocatoria para productores y artesanos que quieran sumarse a la feria. Para inscribirse, deben comunicarse con el área de Producción municipal, a través del teléfono 2645124129.