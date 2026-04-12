Crece el Hospital Rawson: arrancó el montaje de la estructura de los nuevos Consultorios Externos

La construcción del nuevo edificio del Hospital Rawson que ampliará el servicio de Consultorios Externos, toma forma con el montaje de las columnas metálicas que sostendrán la estructura.

El crecimiento ya dejó de ser una promesa para convertirse en una imagen concreta. En el predio del Hospital Rawson , donde hasta hace poco funcionaba un estacionamiento, hoy se elevan bases firmes y columnas metálicas de gran porte que marcan el inicio de una nueva etapa: comenzó el montaje de la estructura principal del nuevo edificio para el funcionamiento de los futuros Consultorios Externos.

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Infraestructura sanitaria La ampliación del Hospital Rawson sigue a paso firme y otros nuevos hospitales van muy avanzados en San Juan

Se trata de un avance clave dentro de una de las obras de infraestructura sanitaria más importantes que se ejecutan actualmente en San Juan. Tras finalizar la etapa de fundaciones, que incluyó movimiento de suelo, preparación del terreno y la construcción de bases, el proyecto ingresó en una fase decisiva y mucho más visible: la conformación del esqueleto del edificio.

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Las piezas metálicas que comienzan a darle forma al edificio son fabricadas en talleres externos y luego trasladadas para su ensamblaje definitivo. Este sistema constructivo, basado en tecnología moderna, permite optimizar tiempos de obra y garantizar mayor durabilidad en la infraestructura.

Actualmente, los trabajos se concentran en el montaje de las columnas tubulares de grandes dimensiones. Por su tamaño y peso, estas estructuras son trasladadas durante la madrugada para evitar interferencias en el tránsito y facilitar maniobras seguras en los accesos al hospital. Una vez en el lugar, son instaladas con el apoyo de camiones grúa de gran capacidad, en un proceso que requiere precisión y una coordinación constante entre la empresa contratista, el equipo hospitalario y la inspección técnica.

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El ritmo de ejecución es sostenido, según informaron desde el Ministerio de Infraestructura a Tiempo de San Juan, y acompaña la inversión provincial que asciende a unos $17.000 millones.

El objetivo es claro: ampliar la capacidad de atención ambulatoria y mejorar los circuitos internos en el principal centro de salud de la provincia. Actualmente, en los Consultorios Externos del Hospital Rawson se realizan más de 35.000 atenciones mensuales. En ese contexto, la ampliación no solo apunta a descomprimir la demanda, sino también a ofrecer espacios más adecuados, accesibles y modernos tanto para pacientes como para profesionales.

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Antes de alcanzar esta etapa, la obra atravesó una fase inicial compleja. Las tareas incluyeron la limpieza del terreno, la remoción de árboles y el desmantelamiento de estructuras preexistentes, entre ellas un depósito que utilizaba el Ministerio de Salud. Además, se instalaron obradores y se ejecutaron trabajos preliminares indispensables para dar inicio a la construcción de gran escala.

Con el montaje de la estructura ya en marcha, el proyecto empieza a mostrar su dimensión real dentro de la manzana delimitada por Avenida Rawson y las calles General Paz, Santa Fe y Estados Unidos, donde se emplazará este nuevo sector clave para el sistema sanitario.

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Cómo será el nuevo edificio del Hospital Rawson

La obra contempla la construcción de un complejo de gran envergadura que sumará 76 nuevos consultorios externos, distribuidos en una superficie total que supera los 6.400 metros cuadrados.

El diseño se organiza en tres bloques funcionales bien diferenciados: uno destinado a atención pediátrica, otro para consultorios de adultos y un tercer volumen de forma cilíndrica que incluirá una confitería pensada para pacientes y acompañantes.

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El edificio estará conformado por dos naves principales conectadas por un patio interno, con una superficie cubierta de aproximadamente 5.500 metros cuadrados distribuidos en dos plantas.

Sobre calle Santa Fe se ubicará la nave destinada a la atención de adultos, que contará con 40 consultorios, áreas de espera, recepción, enfermerías, sanitarios para pacientes y personal, además de depósitos y espacios de apoyo.

En tanto, sobre calle Estados Unidos se desarrollará el sector pediátrico, con 36 consultorios, sala de espera, recepción y enfermería, todo dispuesto en planta baja para facilitar la circulación y el acceso.

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El primer piso estará orientado al uso profesional y académico. Allí se instalará una mediateca equipada con capacidad para 30 computadoras, cuatro salas de simulación, un Salón de Usos Múltiples (SUM) con lugar para 150 personas y sectores de apoyo con sanitarios, office y sala de control. El proyecto también contempla la incorporación de 32 cocheras y una capilla dentro del complejo.

En cuanto a su sistema constructivo, el edificio utiliza la estructura metálica con cerramientos livianos y cubiertas de paneles térmicos, lo que permitirá optimizar la climatización interior. A esto se suman terminaciones de alta calidad, como revestimientos exteriores con tecnología Screenpanel y acabados tipo acero corten.

En el interior, se prevé la instalación de paneles acústicos fonoabsorbentes en espacios clave como el SUM, además de carpinterías de aluminio con vidrios de seguridad, pensadas para resguardar la integridad de pacientes y personal.

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Las instalaciones sanitarias, eléctricas y de seguridad se ejecutarán bajo estrictas reglamentaciones, con el objetivo de garantizar un funcionamiento eficiente y seguro de este nuevo polo de salud.

Con todos estos componentes, la obra apunta a transformar de manera significativa la atención ambulatoria en el Hospital Rawson. Si se cumplen los plazos previstos, el nuevo edificio estaría finalizado hacia fines del primer trimestre de 2027, marcando un salto de calidad en la infraestructura sanitaria de la provincia.