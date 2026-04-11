Festejó sus 15 años en su casa en Rivadavia y ahora los celebró nuevamente ¡con una gran fiesta!

Una publicación en redes sociales fue el punto de partida de una movida solidaria que, en pocos días, cambió por completo la historia de Aixa, una joven de Rivadavia. El caso se conoció tras difundirse imágenes del sencillo festejo de 15 que había realizado en el patio de su casa, lo que generó una fuerte repercusión.

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Con el correr de las horas, distintas cuentas comenzaron a replicar el contenido hasta que el influencer conocido como “El Pela” Martínez tomó intervención y promovió una colecta para organizarle un nuevo evento. La iniciativa ganó visibilidad rápidamente y derivó en la colaboración de numerosas personas que ofrecieron desde servicios hasta elementos necesarios para una celebración más amplia.

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Según se difundió, la convocatoria logró reunir lo necesario para concretar una fiesta distinta a la original. De esta manera, lo que comenzó como un gesto aislado en redes terminó convirtiéndose en una organización colectiva que involucró a múltiples actores.

El resultado se vio este viernes, cuando Aixa pudo vivir un segundo festejo. En esta oportunidad, contó con música, ambientación y la presencia de familiares y allegados, en una noche que fue posible gracias a la intervención de quienes se sumaron tras conocer su historia.