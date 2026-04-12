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Se hicieron pasar por pasajeros

Violento asalto a un remisero: entre cuatro lo golpearon para robarle en Rawson

Un chofer levantó un pasaje en Ignacio de la Roza y, al llegar a destino, sufrió un violento episodio de inseguridad. Gracias a la solidaridad de otros remiseros pudieron detener a uno de los delincuentes.

Por Redacción Tiempo de San Juan
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Lo que parecía ser un pasaje normal tomado en calle Ignacio de la Roza, en Capital, terminó en pesadilla para un remisero sanjuanino que fue violentamente golpeado y hasta apuñalado por cuatro delincuentes.

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Según lo que relató él mismo, tomó ese pasaje en el centro y lo hicieron ir hasta el Barrio Río Blanco, en Rawson. Arriba del auto iban cuatro personas, una de ellas chica, que al legar a destino lo atacaron dándole una puñalada en la espalda y otra en la mano.

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Los ladrones escaparon con el celular del chofer y éste, activó el sistema SOS que tienen entre todos los remiseros para que lo ayudaran. Tras una persecusión que incluyó a unos ocho autos colegas de la víctima y la Policía, pudieron dar con uno de los ladrones. Se trata de un adolescente de 18 años que fue detenido, puesto a disposición de Flagrancia y quedó alojado en la Comisaría 35ta.

El trabajador pudo recuperar su celular aunque algo dañado y tuvo que ser asistido en el hospital por los cortes que le habían provocado los maleantes, pero está fuera de peligro.

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