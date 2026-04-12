Violento asalto a un remisero: entre cuatro lo golpearon para robarle en Rawson

Lo que parecía ser un pasaje normal tomado en calle Ignacio de la Roza, en Capital, terminó en pesadilla para un remisero sanjuanino que fue violentamente golpeado y hasta apuñalado por cuatro delincuentes.
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Un chofer levantó un pasaje en Ignacio de la Roza y, al llegar a destino, sufrió un violento episodio de inseguridad. Gracias a la solidaridad de otros remiseros pudieron detener a uno de los delincuentes.
Lo que parecía ser un pasaje normal tomado en calle Ignacio de la Roza, en Capital, terminó en pesadilla para un remisero sanjuanino que fue violentamente golpeado y hasta apuñalado por cuatro delincuentes.
Según lo que relató él mismo, tomó ese pasaje en el centro y lo hicieron ir hasta el Barrio Río Blanco, en Rawson. Arriba del auto iban cuatro personas, una de ellas chica, que al legar a destino lo atacaron dándole una puñalada en la espalda y otra en la mano.
Los ladrones escaparon con el celular del chofer y éste, activó el sistema SOS que tienen entre todos los remiseros para que lo ayudaran. Tras una persecusión que incluyó a unos ocho autos colegas de la víctima y la Policía, pudieron dar con uno de los ladrones. Se trata de un adolescente de 18 años que fue detenido, puesto a disposición de Flagrancia y quedó alojado en la Comisaría 35ta.
El trabajador pudo recuperar su celular aunque algo dañado y tuvo que ser asistido en el hospital por los cortes que le habían provocado los maleantes, pero está fuera de peligro.