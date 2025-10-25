sábado 25 de octubre 2025

Las Tapias

Video: rescatan a una mujer que se fracturó la pierna mientras hacía trekking en Ullum

Personal de Bomberos y del Grupo GERAS fueron hacia el lugar, ya que la chica no podía descender por cuenta propia.

Por Pablo Mendoza
WhatsApp Image 2025-10-25 at 11.08.48 (1)

Durante la mañana de este sábado, personal policial de comisaría 30ma, Grupo GERAS y Bomberos rescataron a una mujer que se fracturó la pierna mientras hacía trekking en Las Tapias, en Ullum. En un momento de la travesía con otro grupo de personas, la mujer de 36 años se lesionó y tuvo que ser rescatada por profesionales.

El llamado de alerta fue de comisaría 30ma, ellos dieron aviso que en un camino paralelo al Río San Juan -en la localidad de Las Tapias- había un grupo de personas haciendo una actividad y que una de ellas tuvo una lesión en la pierna izquierda.

WhatsApp Image 2025-10-25 at 11.09.42 (1)

Al lugar llegó personal de Bomberos e ingresó en el primer momento con una tabla rígida y el bolso con los elementos correspondientes para llevar a cabo el rescate. Los uniformados llegaron hasta este lugar, se la inmovilizó y se la bajó del cerro Las Tapias con el uso de cuerdas.

Después llegó al lugar personal de GERAS, que trasladaron a la mujer hasta una zonda donde fue asistida por personal de Emergencias y seguidamente, trasladada al hospital.

WhatsApp Image 2025-10-25 at 11.23.40

La mujer damnificada fue identificada como Marcia Pérez, de 36 años, y el primer parte es que habría sufrido fractura de tibia y peroné. En el hecho trabajó el oficial subinspector Héctor Gómez, los cabos Hugo Zabaleta, Gerardo Bustos y el agente Enzo Tanten.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/tiempodesanjuan/status/1982092576259031297&partner=&hide_thread=false

