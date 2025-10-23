Video: afirman que atacaron con bombas molotov la casa del único apuntado de la muerte en la Villa San Patricio

La investigación por el crimen de Matías Emiliano “El Colo” Díaz Amestica , ocurrido el pasado viernes en la Villa San Patricio , sigue sumando capítulos. En las últimas horas, fuentes oficiales confirmaron a Tiempo de San Juan que la vivienda de Jonathan Lucero -el principal sospechoso y único detenido por el homicidio- habría sido atacada con bombas molotov .

De acuerdo con la información aportada, el hecho se produjo en la misma villa donde tuvo lugar el crimen. “Quemaron por dentro”, indicaron a este diario, haciendo referencia a los daños registrados dentro del inmueble. En imágenes y videos que circularon en redes sociales se observan objetos quemados tanto en el interior como en el exterior de la vivienda.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/tiempodesanjuan/status/1981407983381991848&partner=&hide_thread=false Afirman que atacaron con bombas molotov la casa del único apuntado de la muerte en la Villa San Patricio pic.twitter.com/OBE2FT0dwK — Tiempo de San Juan (@tiempodesanjuan) October 23, 2025

Por el momento, no se informó de personas detenidas por este episodio, aunque la Policía trabaja en la recolección de evidencia y testimonios para determinar las circunstancias en las que se produjo el incendio. Según los primeros datos, los investigadores no descartan que el ataque haya ocurrido durante el fin de semana, poco después de conocerse la identidad del sospechoso.

La situación generó nuevas tensiones en el marco del caso. Días atrás, la abogada defensora de Lucero, María Filomena Noriega, aseguró públicamente que allegados a la víctima habrían incendiado la casa “mientras un menor estaba adentro”. Sin embargo, desde el entorno de “El Colo” Díaz desmintieron esa versión y rechazaron cualquier vínculo con el ataque. “La familia no busca venganza, solamente justicia”, expresó una pariente del joven asesinado a través de redes sociales.

El martes, Jonathan Lucero se presentó voluntariamente en los Tribunales de San Juan junto a su abogada y quedó a disposición de la Justicia. El sospechoso era buscado desde el viernes, cuando Díaz Amestica fue asesinado de dos disparos en plena vía pública, en el corazón de la Villa San Patricio.