jueves 23 de octubre 2025

Chimbas

Video: afirman que atacaron con bombas molotov la casa del único apuntado de la muerte en la Villa San Patricio

En imágenes y videos que circularon en redes sociales se observan objetos quemados tanto en el interior como en el exterior de la vivienda.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image
Las palabras de la familia del joven asesinado en Chimbas, tras la detención del principal sospechoso: "Es todo mentira"
Repercusiones

Las palabras de la familia del joven asesinado en Chimbas, tras la detención del principal sospechoso: "Es todo mentira"
Video: así llegó a Tribunales el principal apuntado por el asesinato en la Villa San Patricio
Caso Matías Díaz

Video: así llegó a Tribunales el principal apuntado por el asesinato en la Villa San Patricio

De acuerdo con la información aportada, el hecho se produjo en la misma villa donde tuvo lugar el crimen. “Quemaron por dentro”, indicaron a este diario, haciendo referencia a los daños registrados dentro del inmueble. En imágenes y videos que circularon en redes sociales se observan objetos quemados tanto en el interior como en el exterior de la vivienda.

Por el momento, no se informó de personas detenidas por este episodio, aunque la Policía trabaja en la recolección de evidencia y testimonios para determinar las circunstancias en las que se produjo el incendio. Según los primeros datos, los investigadores no descartan que el ataque haya ocurrido durante el fin de semana, poco después de conocerse la identidad del sospechoso.

image

La situación generó nuevas tensiones en el marco del caso. Días atrás, la abogada defensora de Lucero, María Filomena Noriega, aseguró públicamente que allegados a la víctima habrían incendiado la casa “mientras un menor estaba adentro”. Sin embargo, desde el entorno de “El Colo” Díaz desmintieron esa versión y rechazaron cualquier vínculo con el ataque. “La familia no busca venganza, solamente justicia”, expresó una pariente del joven asesinado a través de redes sociales.

El martes, Jonathan Lucero se presentó voluntariamente en los Tribunales de San Juan junto a su abogada y quedó a disposición de la Justicia. El sospechoso era buscado desde el viernes, cuando Díaz Amestica fue asesinado de dos disparos en plena vía pública, en el corazón de la Villa San Patricio.

San Juan

Encontraron a Daniela, la mujer que buscaban desde el 2 de octubre: ¿dónde estaba?

