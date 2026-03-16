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Pelearon y se agarraron de los pelos tras ver a Q'Lokura en Pocito: el video

El hecho ocurrió en el estacionamiento del Estadio del Bicentenario, cuando el público se retiraba tras el show cuartetero. En un video viral se observa a un grupo de mujeres peleando y tirándose del cabello.

Por Redacción Tiempo de San Juan
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Un episodio de violencia se registró durante la madrugada de este domingo en el estacionamiento del Estadio del Bicentenario -Pocito-, luego del show que brindó la banda cuartetera Q'Lokura en Pocito.

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El hecho ocurrió cuando el público comenzaba a retirarse del predio. En ese contexto, se produjo una pelea entre varias personas en la zona del estacionamiento.

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En uno de los episodios que quedaron registrados en video se observa a un grupo de mujeres peleando y tirándose del cabello, mientras otras personas presentes intentan intervenir para separarlas.

Las imágenes comenzaron a circular en redes sociales durante las últimas horas y rápidamente se viralizaron.

La presentación del grupo, integrado por Nicolás Sattler y Facundo Herrera, había convocado a una importante cantidad de público en el estadio sanjuanino. Hasta el momento no trascendieron datos oficiales sobre personas heridas o intervenciones policiales vinculadas con el altercado.

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