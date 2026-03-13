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Villa Krause: le reventaron la puerta de una patada y le robaron el televisor

El episodio de inseguridad ocurrió en el barrio Portal del Sur. Las cámaras de seguridad de la vivienda captaron el momento en el que el delincuente ingresa y comienza a descolgar un televisor de la pared.

Por Redacción Tiempo de San Juan
ladrón en Rawson

Un episodio de inseguridad se registró este viernes por la tarde en el departamento Rawson, cuando un delincuente ingresó a una vivienda y quedó grabado por las cámaras de seguridad del lugar.

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El hecho ocurrió alrededor de las 16:51 en una casa ubicada en la esquina de Boulevard Sarmiento y Meglioli, en el barrio Portal del Sur, en Villa Krause. Según las imágenes captadas por el sistema de videovigilancia, el sujeto logró entrar al domicilio luego de violentar la puerta principal.

Una vez dentro, el hombre se dirigió directamente hacia un televisor que se encontraba instalado en la pared. Antes de intentar retirarlo, tomó el control remoto del aparato y lo guardó en uno de sus bolsillos.

Posteriormente comenzó a revisar algunos objetos que estaban sobre una mesa cercana, hasta que encontró un destornillador. Con esa herramienta intentó desprender el televisor de su soporte, haciendo fuerza para sacarlo de la pared lo más rápido posible.

Toda la maniobra quedó registrada por las cámaras instaladas en la vivienda, material que ahora forma parte de la investigación.

Mientras tanto, las autoridades trabajan para identificar y localizar al sospechoso, en tanto que los propietarios del domicilio esperan poder recuperar los elementos sustraídos.

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